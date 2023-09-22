Azerbaycan’dan silah bırakan Ermeniler için flaş karar! Fransız medyası Türkiye’ye dikkat çekti

Azerbaycan Karabağ bölgesinde başlattığı anti terör operasyonunda 24 saatin sonunda ateşkes sağlandı. Ermeni ayrılıkçılar silah bırakmayı kabul ederek diyalog masasına oturmayı kabul ettiler.

AZERBAYCAN’DAN SICAK MESAJLAR

Varılan anlaşma üzerine Karabağ’daki yasadışı gruplar silah bırakırken, Azerbaycan’ın Karabağ’da silah bırakan Ermeniler için af hazırlığında olduğu öğrenildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise dün Arnavutluk Dönem Başkanlığı davetiyle düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Ermenistan ile yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yaptı.ve “Etnik Ermeni sakinler barışçıl bir arada yaşama modelimizin bir parçası olmaya davetlidir. Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin etnik Ermeni sakinlerine, Anayasası ve ilgili uluslararası insan hakları mekanizmalarına uygun olarak, ulusal azınlıklara mensup kişiler için korunan haklar ve özgürlükler de dahil olmak üzere tüm hak ve özgürlükleri garanti etme kararlılığını bir kez daha teyit eder.” ifadelerini kullandı.

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FRANSIZ KANAL ‘ŞAH MAT MI ‘ DİYE SORDU, TÜRKİYE’YE DİKKAT ÇEKTİ

France 24 kanalı 24 saatte elde edilen sonucun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için ‘kesin bir zafer’ olduğunu belirtti ve Türkiye ile Azerbaycan’ın yakın ilişkisine dikkat çekti.

Türkiye’nin Bakü’nün Dağlık Karabağ’a yönelik askeri operasyonunda doğrudan bir rol oynamadığına dikkat çeken France 24, Bakü’nün son yıllarda petrol ve doğal gazdan elde edilen önemli gelirler ve Türkiye gibi önemli müttefikleri sayesinde bölgedeki güç dengesini değiştirdiğini yazdı.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ VARKEN ASKERİ BAŞARI GERÇEKÇİ DEĞİL”

France 24 Azerbaycan’ın hem birinci hem de ikinci Dağlık Karabağ savaşında Türkiye’den büyük destek gördüğünü belirtirken, AFP haber ajansı Ermenistan’da birçok kişinin Türkiye’nin desteğine sahip Azerbaycan’a karşı askeri bir başarının gerçekçi olmadığını kabul ettiğini yazdı.

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Bölgeyi Ermenistan’a bağlayan ana yol olan Laçin Koridoru günümüzde Rus barış gücünün kontrolünde. Azerbaycan toprağından geçen bu koridor üzerinden Ermeniler gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerini gönderebiliyordu.

Fakat Azerbaycan yetkilileri Ermenileri bu yolla Dağlık Karabağ’a silah göndermekle suçluyor. Bu yüzden, bölgeden Kızılhaç’ın ambulansları hariç hiçbir araç geçmesine izin vermiyor.

Bunun yerine yardımların Azerbaycan’daki Agdam kentinden Hankendi’ye giden yoldan gönderilebileceğini söylüyor.

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Ayrılıkçı yetkililer ise Laçin Koridoru’na alternatif bu yolu kullanmayı kabul etmeleri durumunda, Laçin Koridoru’nun bir daha açılmamasından endişe ediyor, bu yoldan yardım istemektense bölgedeki çiftçilerden depolarındaki mahsulleri paylaşmalarını talep ediyor.

Azerbaycan Agdam Yolu’nun kullanılmasından 24 saat sonra Laçin Koridoru’nu açacağını belirtirken, Ermeniler bu yeni yola bir meşruiyet kazandırmak istemiyor.

Hürriyet Gazetesi