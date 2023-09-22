Azerbaycan Dışişleri Bakanı, mevkidaşı Hakan Fidan’a Karabağ Halısı hediye etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Jeyhun Bayramov Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a Amerika’daki Türkevi’nde kullanılmak üzere Karabağ Halısı hediye etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Türkevi’nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’ndan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.

Bayramov, görüşme sırasında Fidan’a Türkevi’nde kullanılmak üzere Karabağ’a özel desenlere sahip bir ipek halı hediye etti.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Bakanımız Hakan Fidan’a, Türkevi’nde kullanılmak üzere bir Karabağ halısı hediye etti. Can Azerbaycan’a bu anlamlı hediye için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, paylaşımında o anlara ilişkin bir fotoğraf karesine de yer verdi

T24