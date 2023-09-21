Kerkük’te tarihi karar! Türkçe resmi dil oldu

Irak’ın Kerkük kentinde 2008 yılında alınan Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesi kararı, 2023 yılında yürürlüğe girdi.

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Kerkük Valiliği tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük kentinde Türkçe’nin resmi dil olarak kullanılacağı belirtildi.

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından kentteki bütün resmi dairelerin tabelalarında ve resmi yazışmalarda Türkçe kullanılması kararlaştırıldı.

KARAR İMZALANDI

Öte yandan, Kerkük Valisi Rekan el-Ciburi tarafından imzalanan kararla kentteki bütün tabelalarda Türkçe’nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de kullanılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KERKÜK TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Irak’ın Kerkük kentinde, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) kente dönüşü sonrası başlayan olaylarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’a talimat verdiğini söylemişti.

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“SAKİN BİR HAVA VAR”

Kerkük’te yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kerkük konusuyla ilgili olarak da gerek Dışişleri Bakanım Hakan Fidan gerekse istihbarat birimlerimiz konuyu sıkı takip ediyorlar. İşin sıkı sıkıya takibi neticesinde gerek Irak Başbakanı Sayın Sudani ile yapılan görüşmeler gerekse oradaki muhataplarıyla yapılan görüşmeler neticesinde şu anda Kerkük’te nispeten sakin bir hava var.” demişti.

FİDAN VE KALIN’A TALİMAT

“Dışişleri Bakanım Hakan Fidan’a ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’a durumu yakından takip etmeleri gerektiğini de söyledim.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Barzani ailesiyle görüşmeler yapıldı, Sudani ile görüşmeler yapıldı. Dün de Dışişleri Bakanım Hakan Fidan’ın İran’da yaptığı açıklamalar neticesinde bugün itibariyle hava sakin gözüküyor. Konuyu takip ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

“BÜTÜNLÜĞÜN BOZULMASINA İZİN VERMEYİZ”

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Kerkük’ün yapısını bozacak her eylem, Irak’ın bütünlüğünün bozulması demektir. Türkmen yurdu Kerkük, yüzlerce yıldır farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz.

Milliyet Gazetesi