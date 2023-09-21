Karabağ’daki ateşkes sonrası Ermenistan’da protesto: ‘Paşinyan istifa’

DUVAR – Azerbaycan’ın başlattığı ‘terörle mücadele operasyonu’ sonrası Karabağ’da sağlanan ateşkes, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da protestolara sebep oldu. Ermenistan hükümetini protesto eden göstericiler polisle çatıştı, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi. Binlerce gösterici ayrıca hükümeti Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilere yeterince yardım etmemekle suçladı ve Azerbaycan’a çok fazla taviz verildiğini savundu.

Protestolarda bir hükümet binası taşlanırken, polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Kalabalığa hitap eden muhalif siyasetçi Avetik Çalabyan, “Yetkililerimiz Artsakh’tan vazgeçti” dedi. Artsakh, Dağlık Karabağ’ın Ermenice adı. Çalabyan, “Düşman kapımızın eşiğinde. Ulusal politikayı değiştirmek için yetkilileri değiştirmeliyiz” derken, bir başka vekil de Paşinyan’la ilgili olarak Parlamento’da azil sürecinin başlatılması çağrısı yaptı.

RUSYA’NIN GİRİŞİMİYLE ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor, Ermenilerin Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası bölgede ilan ettikleri Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni hiçbir ülke tanımamıştı.

Azerbaycan 19 Eylül Salı günü Dağlık Karabağ’da ‘terörle mücadele’ operasyonu başlattığını duyurmuş, bölgedeki Ermeni güçlere teslim olmaları ve ‘yasa dışı rejime’ son vermeleri çağrısı yapmıştı. Rusya’nın girişimleri sonrası dün ateşkes ilan edilmiş; Dağlık Karabağ yönetimi Azerbaycan’la barılş görüşmeleri yapmayı kabul etmiş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Karabağ’da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı” demişti.

ERMENİSTAN: DAĞLIK KARABAĞ’DA ASKERİMİZ YOK

‘Karabağ’ı cennete dönüştüreceklerini’ ve ‘Ermeni halkıyla hiçbir düşmanlıkları olmadığını’ söyleyen Aliyev, “Cani cunta rejiminin teslim olmasından sonra bu gerilim kaynağı, bu zehir yuvası tarihte kalacak…Karabağ’daki Ermeniler de vatandaşımızdır. Yakında daha iyiye doğru bir değişim göreceklerinden eminim. Çünkü niyetimiz barışa, karşılıklı anlayışa ve saygıya dayalı bir yaşamı birlikte inşa etmektir” diye konuşmuştu.

Daha sonra Aliyev’in ofisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan yetkililerinin, Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin temsilcileriyle bugün Yevlah’da ‘Ermenilerin yeniden entegrasyonu’ konulu görüşmeler yapacağı belirtildi. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ise Azerbaycan’ın operasyonuna gerekçe gösterdiği iddiasının aksine, Dağlık Karabağ’da Ermenistan askerleri olmadığını söyledi. Kostanyan, “Azerbaycan’ın operasyonu uluslararası hukukun açık ihlalidir” dedi.

’10 BİNDEN FAZLA ERMENİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ’

Azerbaycan, Aralık 2022’de, Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek karayolu bağlantısı olan Laçin Koridoru’nu abluka altına almıştı. Bölgede son çatışmalarda en az bazı siviller dahil en az 200 kişinin öldüğü bildirilse de BBC henüz bu bilgileri bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı. Dağlık Karabağ’ın en büyük kenti Hankendi’de (Ermenice adı Stepanakert) Rusların kontrolündeki havaalanında toplanan binlerce Ermeninin bölgeden ayrılmak istediği bildiriliyor. Bir Dağlık Karabağ yetkilisi, şu ana kadar 10 binden fazla Ermeni’nin ‘daha güvenli bölgelere’ tahliye edildiğini söyledi. (BBC Türkçe)

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