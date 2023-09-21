‘Karabağ’ görüşmesi sona erdi: ‘Nihai anlaşmaya varılamadı’

DUVAR – Karabağ’da 20 Eylül Çarşamba günü alınan ateşkes kararının ardından Karabağ Ermenileri ile Azerbaycan temsilcileri Azerbaycan’ın Yevlah şehrinde bir araya geldi. Reuters’ın Rus devlet ajansı TASS’tan aktardığına göre, ateşkese aracılık eden Rus barış güçlerinden bir temsilcinin de bugünkü toplantıya katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Karabağ’daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan’ın katıldığı toplantı sona erdi.

‘BİR DİZİ SORUN ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR’

Reuters haber ajansının RIA’dan aktardığına göre, görüşmenin ardından konuşan Karadağ Ermenilerinin temsilcisi, taraflar arasında nihai anlaşmaya varılamadığını söyledi. Karabağ’daki ayrılıkçı yönetimin lideri Samvel Shahramanyan’ın danışmanı David Babayan da Reuters’a yaptığı açıklamada, ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak silahların teslim edilmesi de dahil detayların üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.

Babayan, “Askeri eylemin durdurulması konusunda bir anlaşmamız var ama nihai anlaşmayı bekliyoruz; görüşmeler sürüyor. Pek çok soru ve konu üzerinde konuşmalıyız. Henüz nihai bir anlaşma yok” diye konuştu. Silah bırakılmasıyla ilgili soruya yanıtla Babayan, ‘insanların ölüme terk edilemeyeceğini, önce güvenlik garantilerinin verilmesi gerektiğini’ belirtti. Babayan, “Bir dizi sorun çözülmeyi bekliyor” dedi.

‘ENTEGRASYON’ MÜZAKERE EDİLDİ

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Hankendi-Ağdam güzergahını kullanan Karabağlı Ermeni temsilciler, Rusya barış gücü yetkilileri ve Azerbaycan polisinin eşliğinde bugün erken saatlerinde Yevlah’a ulaştı. Yevlah Valiliği binasında yapılan görüşmede Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan’a entegrasyonu konuları müzakere edildi.

Azerbaycan, 19 Eylül’de Karabağ’da ‘anayasal düzeni tesis etmek’ amacıyla ‘terörle mücadele operasyonu’ başlatmıştı. Karabağ’daki ayrılıkçı Ermeni güçler 24 saat süren çatışmalar sonrasında ateşkesi kabul ederek silah bırakmıştı. Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

REUTERS: KARABAĞ’DA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Öte yandan, Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak ateşkesin sağlandığı bölgede bugün silah sesleri duyduklarını aktardı. Hankendi (Stepanakert) kentindeki kaynaklardan birinin ajansa bıraktığı sesli mesajda arkadan gelen silah sesleri duyuluyordu. Bölgedeki ikinci bir kaynak da bugün erken saatlerde silah sesleri duyduğunu bildirdi. Silahları kimin ateşlediği ise netlik kazanmadı. (DIŞ HABERLER)

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