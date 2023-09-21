Kameralar önünde yumruk! Ermenistan karıştı

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Bakü yönetimi ile Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri bugün Yevlah kentinde bir araya geldi. Azerbaycan’ın Ramin Memmedov, Beşir Hacıyev ve İlkin Sultanov’la katıldığı görüşmede, Karabağ’ın Ermeni sakinleri Sergey Martirosyan ve David Melkumyan tarafından ediliyor.

Randevuda, bölgedeki Rus barış gücünden de bir temsilci bulunuyor.

Taraflar, Azerbaycan toprağında yaşayacak Ermenilerin entegrasyonunu masaya yatırıyor.

ALİYEV GÜVENCE VERDİ

Nitekim, televizyona çıkan Azerbaycan lideri İlham Aliyev ateşkesi değerlendirdi, “Karabağ’daki Ermeni ahali de artık rahat nefes alabilecek” deyip ekledi:

“Onlar bizim vatandaşımızdır. Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok. Karabağ’da yaşayan Ermeni nüfusunun yakında daha iyiye doğru bir değişim göreceğinden eminim. Çünkü niyetimiz barışa, karşılıklı anlayışa ve saygıya dayalı bir yaşamı birlikte inşa etmektir.”

Azerbaycna lideri Aliyev ayrıca geride kalan 30 yıllık süreçte Bakü yönetiminin hiçbir zaman Ermeni halkı suçlamadığını, cunta rejiminin başındakileri suçladığını belirtti. Karabağ’ı cennete dönüştüreceklerini kaydeden İlham Aliyev, şöyle devam etti:

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Karabağ Ermenilerinin eğitim, kültürel, dini, belediye seçimi gibi tüm hakları güvence altına alınacak. Azerbaycan’da dini ve milli ayrımcılık yoktur ve olmayacaktır. Çeşitli sosyal programları uygulamaya hazırız…. Karabağ’da yaşayan sade Ermeni vatandaşlar için yeni şans doğdu. Bu şansı kaçırmasınlar.”

PAŞİNYAN’IN MİLLETVEKİLLERİ DÖVÜLDÜ

Karabağ’daki Ermeni silahlı unsurlarının teslim olması, beklendiği gibi Ermenistan’ı sarstı. Barış istemeyenler Çarşamba akşamı da hükümet binaları önünde toplandı, polisle çatışıp Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi.

Bir hükümet binasının taşlandığı protestolarda bir hükümet binası taşlanırken, olaylar Perşembe sabahı da devam etti.

Yerel medya, sabah saatlerinde Yerablur askeri anıtına polis eskortu eşliğinde girmeye çalışan siyasetçilerin 2020’deki Karabağ savaşında ölen askerlerin aileleri tarafından engellendiğini bildiriyor.

Paşinyan’ın partisi Sivil Sözleşme milletvekilleri Hovik Aghazaryan ve Hakob Aslanyan’la asker aileleri arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü, siyasetçilerden birine kameralar önünde yumruk atıldı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bugün akşam saatlerinde de yine gösterilerin olması bekleniyor.

Uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bölgeyi işgal eden Ermenilerin kağıt üstünde ilan ettikleri ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ hiçbir ülke tarafından tanınmadı.

2020’de ikinci kez savaş çıktı, Azerbaycan ordusu yalnızca 44 günde Ermenistan’ı bozguna uğrattı. Yitirilen toprakların önemli bir bölümünü geri kazanan Azerbaycan, yaklaşık üç yıl sonra bu kez bir günde zafere uzandı. Mevcut tabloda Karabağ’da yeni bir sayfa açıldı.

Milliyet Gazetesi