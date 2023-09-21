Ermenistan Cumhuriyeti 32 yaşında

Ermenistan Cumhuriyeti bugün (21 Eylül) Bağımsızlık Günü’nü kutluyor

Ermenistan’ın resmi ve ulusal bayramlarından biri olan Bağımsızlık Günü, Ermenistan’da her yıl 21 Eylül’de kutlanıyor.

Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, 23 Ağustos 1990’da Ermenistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Bildirgesi’ni kabul etmişti.

Bildirge’de Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin feshedildiği ve yeni bir devlet olan Ermenistan Cumhuriyeti’nin kurulduğu belirtilmişti.

21 Eylül 1991’de yapılan bağımsızlık referandumunda da Ermenistanlılar yüzde 94,39’luk bir oranla SSCB’den ayrılma yönünde oy kullandı.

Kasım 1991’de Levon Ter-Petrosyan Ermenistan’ın ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Ermenistan Cumhuriyeti 21 Aralık 1991’de Bağımsız Devletler Topluluğu’na (BDT) katılmıştı.

Ermenistan, SSCB’nin dağılması sonrasında aynı yılın 26 Aralık’ta tam anlamıyla bağımsızlığını kazandı.

Agos