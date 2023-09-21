Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçler, silahlarını teslim etmeden önce Bakü’den güvence istiyor

Dağlık Karabağ’daki Ermeni toplumu lideri Samvel Şahramanyan’ın danışmanı David Babayan, “Ermenilerin silahlarını henüz teslim etmeyeceğini, halkın ölüme terk edilemeyeceğini, bu nedenle önce güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğini” söyledi.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni toplumu temsilcileri, Azerbaycanlı yetkililerle gerçekleştirilen ilk görüşme sonrası yaptıkları açıklamada, “ellerindeki silahları bırakmadan önce güvenlik garantileri istediklerini” bildirdi.

REKLAM

Karabağ’daki etnik Ermenilerin lideri Samvel Şahramanyan’ın danışmanı David Babayan, “Askeri eylemlerin durdurulması konusunda bir anlaşmaya vardık ancak nihai anlaşmayı bekliyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Birçok mesele üzerinde konuşmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Reuters’a konuşan Babayan, “Henüz nihai bir anlaşma yapılmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Dağlık Karabağ’daki etnik Ermeni güçlerin silah bırakması meselesini yanıtlayan Babayan, “Halkın ölüme terk edilemeyeceğini, bu nedenle önce güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğini” söyledi.

Ayrıca Ermeni temsilci, “Bazı sorunların çözülmesi gerekiyor.” dedi.

Perşembe günü Azerbaycan’ın Yevlah kentinde Azerbaycan yetkilileriyle kendilerini “Artsakh Cumhuriyeti” olarak tanımlayan Karabağ Ermeni toplumu temsilcileri arasında ilk tur görüşme gerçekleştirildi.

Ermeni tarafı, görüşme sonrası Telegram üzerinden yaptıkları paylaşımda nihai anlaşmaya varılmadığını aktardı.

Dağlık Karabağ, uluslararası hukuka göre Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınıyor.

Ancak 1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardında yaşanan savaşta bölgedeki Ermeniler, “Artsakh Cumhuriyeti” adında bir yönetim ilan etti.

Söz konusu “ülke” dünyada hiçbir ülke tarafından resmen tanınmadı.

Bakü yönetimi, önceki gün, dört asker ile iki sivilin “Ermeni sabotajcılar” tarafından öldürüldüğünü belirterek “terörle mücadele operasyonu başlattı.

Bunun üzerine Dağlık Karabağ’da konuşlu Ermeni güçleri, silah bırakarak ateşkesi kabul etti.

REKLAM

Bölgede 120 bin civarında etnik Ermeni yaşıyor.

Aliyev: Bölgedeki Ermeniler tüm haklara sahip olacak

Çarşamba gecesi ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri İlham Aliyev, “Suçlu cuntanın teslim olmasının ardından bu gerilim kaynağı, bu zehir yuvası çoktan tarihe gömüldü” ifadesini kullandı.

Aliyev, bölgedeki etnik Ermenilerin tam eğitim, kültürel ve dini haklara sahip olacağını dile getirdi.

Azerbaycan lideri, “Tüm etnik gruplar ve inançlar Azerbaycan için, onur için, Anavatan için tek yumruk olarak birleşecek.” sözleriyle Ermeni vatandaşlara tüm hakların sağlanacağının altını çizdi.

“Azerbaycan, Ermenistan’a yeni barış önerisinde bulundu” iddiası

Aliyev, dünkü (20 Eylül) açıklamasında Erivan’ın Bakü’nün operasyonunu engellemeye çalışmayarak gösterdiği itidalin iki komşu arasındaki barışın önündeki bir engeli daha kaldıracağını söyledi.

REKLAM

Rus RIA haber ajansı ise İlham Aliyev’in bir yardımcısının Bakü’nün Erivan’a yeni bir barış anlaşması taslağı sunduğunu aktardı.

Paşinyan: Ermeniler tarifsiz acı çekiyor ama barışa ihtiyaç var

Rusya’yı son operasyona karşı herhangi bir şey yapmamakla suçlayan Ermenistan’da çok sayıda kişi, düzenledikleri protesto gösterisinde Moskova’ya tepki gösterdi.

Ayrıca dün Erivan’da toplanan binlerce kişi, “hükümetin Karabağ’ı korumadaki başarısızlığına” tepki gösterdi.

Ülkesinin bağımsızlık günü münasebetiyle bir konuşma yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Ermenilerin “tarifsiz fiziksel ve psikolojik acılar” çektiğini söyledi.

Ancak bununla birlikte ülkesinin hayatta kalmasını garanti altına almak için barışa şiddetle ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

REKLAM

Paşinyan, “Çatışmalardan, devletlerarası ve etnik gruplar arası çatışmalardan arınmış bir ortam.” istediğini sözlerine ekledi.

Euronews