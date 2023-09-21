Dağlık Karabağ’daki ateşkes anlaşmasının ardından Erivan’da protestocular ile polis arasında arbede çıktı; Paşinyan’ın istifası istendi

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Azerbaycan’ın başlattığı operasyondan yakalık 24 saat sonra Dağlık Karabağ’daki Ermeni kuvvetlerin silahsızlanma şartı içeren ateşkesi kabul etmesinin ardından Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, hükûmetin krizi idare ediş biçimine tepki gösteren protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Çarşamba akşamı protestocular, Erivan’da hükûmet binalarını koruyan polise şişe ve taşlar attı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen protestocular, şehrin Cumhuriyet Meydanı’ndaki binanın camlarını kırdı.

Protestocular ayrıca, ateşkese arabuluculuk yapan ve Dağlık Karabağ’da 2020’den bu yana Barış Gücü bulunduran Rusya ile Batı’ya, “Dağlık Karabağ’daki Ermenileri koruyamadıkları” gerekçesiyle tepki gösterdi.

Güvenlik güçleri, eylemlere ses bombalarıyla müdahale etti ve gözaltılar yaptı. Başbakan’a ithafla “Nikol bir hain” diye slogan atan protestocular, ayrıca Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçı yönetimin bayraklarını açtı.

Olaylarda bir polis memurunun kafasından yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çarşamba akşamı yaptığı açıklamada operasyonun, “Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki egemenliğini tekrar sağladığını” ve yerel Ermeni güçlerin “tamamen teslim olmasının sağlandığını” ifade etti.

Dağlık Karabağ’daki yerel halkın “Azerbaycan’da yaşadıklarını unutmuş gibi durduklarını” ifade eden Aliyev, sivillere “sonuç yaşatılmayacağını” belirtti.

Azerbaycan’ın salı başlattığı askeri operasyonun ardından Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçı Ermeni kuvvetleri, dün bölgedeki Rusya Barış Gücü tarafından teklif edilen ateşkesi kabul etmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkes anlaşmasına ilişkin şu duyuruyu yapmıştı: Karabağ’ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00’te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı: 1- Karabağ’daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor. 2- Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor 3- Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

21 Eylül’de “entegrasyon” için görüşülecek

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına dayalı olarak yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere 21 Eylül 2023’te Karabağ’ın Ermeni sakinlerinin temsilcileri ve Azerbaycan temsilcileri arasında Yevlah’ta bir toplantı düzenlenecek.

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