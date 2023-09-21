Dağlık Karabağ görüşmesinde “nihai anlaşmaya” varılamadı, Azerbaycan Erivan’a ise ‘barış anlaşması taslağı’ iletti

Artı Gerçek – Azerbaycanlı yetkililer ile Dağlık Karabağ Ermenilerinin temsilcileri arasında “entegrasyon sürecinin” ele alındığı görüşme sona erdi. Karabağ’a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılan görüşmeye, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Karabağ’daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Görüşmede, Rus Barış Gücü’nden de bir yetkili yer aldı. Toplantı neredeyse üç saat sürdü.

‘NİHAİ ANLAŞMAYA VARILAMADI’

Rus RIA haber ajansı, Dağlık Karabağ temsilcisinin yaptığı açıklamaya dayanarak, tarafların görüşmelerinde nihai bir anlaşmaya varılamadığını duyurdu. RIA, Azerbaycan temsilcisinin de “Azerbaycan ve Karabağ Ermenileri arasındaki tüm sorunların tek bir toplantıda çözülmesini beklemenin zor olduğunu” söylediğini aktardı.

Dağlık Karabağ’daki uluslararası toplumun tanımadığı “Artsakh Cumhuriyeti’nin” Cumhurbaşkanı Samvel Şahramanyan danışmanı David Babayan da Reuters’a yaptığı açıklamada, “Askeri eylemlerin durdurulması konusunda bir anlaşmamız var ancak nihai bir anlaşma bekliyoruz. Pek çok soru ve mesele üzerinde konuşmamız gerekiyor. Henüz nihai bir anlaşma yapılmadı” dedi. Silah bırakma konusu sorulduğunda Babayan, Dağlık Karabağ Ermenilerinin “ölüme terk edilemeyeceğini ve bu nedenle öncelikle güvenlik garantilerine ihtiyaç duyacaklarını” söyledi.

PAŞİNYAN: ERMENİSTAN’IN BARIŞA İHTİYACI VAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni güçlerinin Azerbaycan’a teslim olmasının ardından bugün yurttaşlarına yaptığı açıklamada, “Ermenistan’ın bağımsızlığı için çatışmalardan arınması” gerektiğini söyledi. Dağlık Karabağ’daki yönetimin otuz yıldır Erivan’ın desteğiyle kontrol ettikleri bölgenin düşmesi, Ermenistan’da Paşinyan’ın istifası çağrılarını alevlendirmişti.

Paşinyan, Ermenistan’ın ulusal bağımsızlık günü münasebetiyle televizyonda yaptığı ve Dağlık Karabağ’a doğrudan atıfta bulunmadığı konuşmasında “Bugün zor zamanlar yaşıyoruz, tarifsiz fiziksel ve psikolojik acılar çekiyoruz” dedi. Paşinyan, Ermenistan’ın demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ilkeli bir yolsuzlukla mücadele politikasından faydalandığını ancak barışa da ihtiyacı olduğunu söyledi. “Barış, bağımsızlık ve egemenliğin yanı sıra güvenliği de sağlayan ve garanti eden bir faktördür. Ermenistan bağımsızlık uğruna, devlet olma uğruna, gelecek uğruna bu yola girmelidir” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN ERMENSİTAN’A BARIŞ ANLAŞMASI TASLAĞI VERDİ

Diğer yandan Azerbaycan Ermenistan’a barış anlaşması taslağı ilettiklerini duyurdu. RIA haber ajansına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bir temsilcisi, bufün yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın Ermenistan’a iki komşu ülke arasındaki barış anlaşmasının taslağını verdiğini söyledi. Temsilci, Bakü’nün Ermenistan yetkililerinin tepkisini beklediğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünkü açıklamasında, Ermenistan’ın Bakü’nün Dağlık Karabağ operasyonuna müdahale etmeye çalışmamasını takdir ettiğini söylemi, bunun iki ülke arasındaki daha geniş barış müzakerelerinin önündeki bir engeli kaldıracağını belirtmişti.

KREMLİN: ALİYEV, PUTİN’DEN ASKERLERİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in perşembe günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, önceki gün Dağlık Karabağ’da Rus barış gücü askerlerinin ölümü nedeniyle özür dilediği belirtildi. Açıklamada Putin’in, Azerbaycan’ın saldırısı teslim olmaya zorlanan ayrılıkçı bölgedeki Ermenilerin güvenlik ve haklarının korunmasının önemini vurguladığı belirtildi. Rusya, barış gücü askerlerinin bir gözlem noktasından uzaklaşırken araçlarına ateş açılması sonucu öldüğünü söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül’de Karabağ’a askeri operasyon başlatmıştı. Karabağ’daki Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti. (DIŞ HABERLER)

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