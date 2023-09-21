Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme gerçekleşti.

Hankendi-Ağdam güzergahını kullanan Ermeni temsilciler, Rus Barış Gücü yetkilileri ve Azerbaycan polisinin eşliğinde Yevlah’a ulaştı.

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında entegrasyon sürecinin ele alındığı görüşme sona erdi.

Karabağ’a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılan görüşmeye, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Karabağ’daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Görüşmede, Rus Barış Gücü’nden de bir yetkili yer aldı.

Karabağ’daki Ermeni nüfusun Azerbaycan’a entegrasyonu konularının müzakere edildiği görüşmenin ayrıntıları hususunda henüz açıklama yapılmadı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül’de Karabağ’da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

AA