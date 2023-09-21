Artsakh ve Azerbaycan’ın temsilcileri arasındaki müzakereler bitti

Azerbaycan’ın Kuzey’deki Yevlah (Yevlax) şehrinde Artsakh (Dağlık Karabağ) ve Azerbaycan’ın temsilcileri arasındaki müzakereler bitti.

Sonuçlarla ilgili açıklama henüz yapılmadı. Sadece “Müzakerelerde Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilerin yeniden entegrasyonu ilişkin konuların ele alındığı” işaret ediliyor.

Azerbaycan medyasına göre müzakereleri Mart 2023 tarihinde Azrerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Artsakh'ta yaşayan Ermenilerle iletişimden Sorumlu olarak göreve atanan Azerbaycan Parlamento üyesi Ramin mamedov yaptı. Ayrıca, Azerbaycan'ın heyetinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Özel Temsilcisi Yardımcısı Başir Haciyev ve Özel Misyon'un Görevlisi İlkin Sultanov yer aldı. Sosyal medyalarda yayınlanan videolara göre Artsakh'ı Rusya barış güçleriyle Işbirliği Sağlayan Merkezinin Müdürü Sergey Martirosyan ve Artsakh Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Daima Kimisyon'un Üyesi Davit Melkumyan temsil ettiler. Birkaç saat süren müzakerelere herhangi bir uluslararası medyanın temsilcisi katılmadı.

ERMENİ HABER AJANSI