Aliyev: Ermenistan beklenmedik bir şekilde takdir ettiğimiz siyasi yeterlilik gösterdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün ateşkes sonrasında halka seslenerek gelişen olaylar hakkında detaylı bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Ermenistan’dan Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine kaçak olarak mayınlar götürüldü ve Laçin sınır kapısı kurulana kadar çeşitli yerlere yerleştirildi. Bir süre önce Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin keşfettiği mayınlar, Rus barışı koruma birliği ve Rusya-Türkiye Gözlem Merkezi temsilcilerine gösterilerek, ciddi tedbirlerin alınması konusu gündeme getirilmiş ve kendilerinden talep edilmişti. Bu mayınlar 2021 yılında Ermenistan’da üretildi. Yani bu, İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra bu mayınların Azerbaycan’a yönelik terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla bilinçli olarak teslim edildiğini bir kez daha gösteriyor.

“TÜM HEDEFLER BİR GÜNDE TAMAMLANDI”

Azerbaycan derhal gerekli adımları atarak düşmanı gerektiği gibi cezalandırdı. Yerel terörle mücadele tedbirleri başlatıldı ve bekleyen tüm hedefler bir günde tamamlandı. Teröristler cezalandırıldı ve tüm provokasyonlarının gereken karşılıkla yanıtlanacağı Ermenistan’a bir kez daha gösterildi. Terörle mücadele tedbirlerinin başlatılması ve başarıyla tamamlanması sonucunda, Azerbaycan saat 13.00 sıralarında egemenliğine yeniden kavuştu.”

“SİVİL HALK KORUNDU”

Operasyon öncesinde tüm askeri birimlerimize Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusunun terörle mücadele tedbirlerinden etkilenmemesi ve sivil halkın korunması yönünde bir kez daha kesin talimat verdim. Bunu yüksek hassasiyetli silahlar kullanarak başardık.

“KARABAĞ’IN ERMENİ NÜFUSU BİZİM VATANDAŞLARIMIZDIR”

Suçlu cuntanın teslim olmasının ardından bu gerilim kaynağı, bu zehir yuvası çoktan tarihe gömüldü. Karabağ’ın Ermeni nüfusu artık rahat bir nefes alabilir. Bunu daha önce de söyledim, tekrarlamak istiyorum: Karabağ’ın Ermeni nüfusu bizim vatandaşlarımızdır.

“CENNETE ÇEVİRECEĞİZ”

Enerji santralleri, köprüler, tüneller, rezervuarlar, konutlar, köyler ve şehirler inşa ediliyor. Sadece iki yıl içinde. Hiçbir yardım almadan, yalnızca biz. İkinci Karabağ Savaşı bittiğinde Karabağ’ı ve Doğu Zengezur’u cennete çevireceğimizi söyledim, cennete çeviriyoruz; Bunu orayı ziyaret eden herkes görebilir.

“ERMENİ HALKI DA BENİM SÖZÜMÜN ERİ OLDUĞUMU BİLİYOR”

Bugün Karabağ’da yaşayan sıradan insanlar için yeni bir tarihi şans yaratılmıştır. Bu şanstan yararlanın. Biz buna hazırız, Azerbaycan halkı da bunu biliyor, eminim Ermeni halkı da benim sözümün eri olduğumu biliyor. Biz bunu teklif ediyoruz, umarım teklifimiz kabul edilir. Bu öneri mantığa, tarihsel adalete, uluslararası hukuka ve gelecekteki gelişime dayanmaktadır ve gelecekteki büyüme için planlanmıştır.

Bu dönemde, bugün ve dün, Ermenistan beklenmedik bir şekilde takdir ettiğimiz siyasi yeterlilik gösterdi. Bunu önemli bir faktör olarak görüyoruz, bugün ve dün yaşanan olaylar Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini de olumlu etkileyecektir.

“ERMENİSTAN DEVLETİNİN DÜN VE BUGÜNKÜ TUTUMU UMUT VERİCİDİR”

Dünyanın öbür ucunda oturup bize asılsız ithamlarda bulunanlar, üzerimizden ellerini çeksinler. Yüzyıllardır mücadelelerin, savaşların, kanlı çatışmaların yaşandığı bu bölge olan Güney Kafkasya rahat bir nefes alsın. Canımıza tak etti! Biz bunu talep ediyoruz ve şunu da söylemek istiyorum ki, Ermenistan devletinin dün ve bugünkü tutumu umut vericidir. Bu, Azerbaycan ve Ermenistan’ın aralarındaki sorunları çözeceği, barış anlaşması imzalayacağı ve Güney Kafkasya ülkelerinin üçlü formatta gelecekteki işbirliğine yönelik çalışmalara başlayacağı günün çok uzak olmadığı umudunu veriyor.”

Sabah Gazetesi