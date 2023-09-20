Selçuk Bayraktar: Can Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasında gururla yanındayız

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|Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Tarih boyunca paylaştığımız kader birliğini bugün de sürdürüyoruz. Can Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasında gururla yanındayız” ifadelerini kullandı.
Karabağ Ermenileri, Azerbaycan’ın başlattığı antiterör operasyonunda 24 saat dolmadan lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarih boyunca paylaştığımız kader birliğini bugün de sürdürüyoruz. Can Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasında gururla yanındayız” dedi.
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