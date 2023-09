Selçuk Bayraktar: Can Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasında gururla yanındayız

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Tarih boyunca paylaştığımız kader birliğini bugün de sürdürüyoruz. Can Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasında gururla yanındayız” ifadelerini kullandı. Karabağ Ermenileri, Azerbaycan’ın başlattığı antiterör operasyonunda 24 saat dolmadan lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarih boyunca paylaştığımız kader birliğini bugün de sürdürüyoruz. Can Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasında gururla yanındayız” dedi.

Bayraktar, mesajını Azerbaycan Türkçesi ile de yazarak, şu ifadeleri kullandı:

“Tarix boyu paylaşdığımız tale birliyini bu gün də davam etdiririk. Biz fəxrlə Can Azərbaycan -ın haqlı Qarabağ davasında yanındayıq.”

Bayraktar, diğer bir paylaşımında ise, Azerbaycan, Türkiye Bayrakları ile Bayraktar TB2’nin de yer aldığı görseli paylaşarak, “Karabağ Azerbaycan’dır” dedi. Yeni Şafak