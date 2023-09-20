Rusya’dan protestoların yaşandığı Erivan’a nota: Büyükelçiliğimizin güvenliği sağlansın

Artı Gerçek – Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a yönelik askeri operasyonu ikinci gününde devam ederken Ermenistan’ın başkenti Erivan’da dün hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Hükümet binasının önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı ve yaralananlar oldu. Öte yandan bir grup eylemci de Rusya’nın Erivan Büyükelçiliği önünde toplandı. Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması için Rusya’yı harekete geçmeye çağıran eylemciler talepleri karşılanana kadar elçilik binasına erişimi engellemeye devam edeceklerini söyledi. Büyükelçilik personeli binada mahsur kalınca Moskova, Ermenistan’a elçilikte güvenliği sağlaması yönünde nota verdi.

AZERBAYCAN ORDUSUNUN SALDIRILARINDA İKİSİ SİVİL 25 ÖLÜ OLDUĞU İDDİASI

Dağlık Karabağ’da devam eden askeri operasyona ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise “Şimdiye kadar 60’tan fazla askeri mevziin ele geçirildiğini ve 20 kadar askeri araç ile diğer teçhizatın imha edildiğini” öne sürdü. Karabağ’daki ayrılıkçı yönetim ise Azerbaycan ordusunun saldırılarında ikisi sivil olmak üzere 25 kişinin öldüğünü ve 138 kişinin yaralandığını açıkladı ve bazı köylerin tamamen boşaltıldığını belirtti. Reuters haber ajansı, söz konusu verilerin tarafsız şekilde doğrulanamadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Salı günü Dağlık Karabağ bölgesinde “terörle mücadele faaliyetleri” başlatarak amacının “anayasal düzeni yeniden tesis etmek” ve “Ermeni askeri oluşumlarını bölgeden çıkarmak olduğunu” söylemişti. Dağlık Karabağ bölgesindeki insan hakları ombudsmanı Azerbaycan ordusunun saldırılarında iki sivilin öldüğünü ve 23 sivilin yaralandığını açıkladı. Ombudsman Gegham Stepanyan, yaralanan sivillerden en az sekizinin çocuk olduğunu da söyledi. (DIŞ HABERLER)

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