Rusya: 2 binden fazla sivil Karabağ’dan tahliye edildi

DUVAR – Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın dün ‘terörle mücadele operasyonu’ başlattığını açıkladığı Karabağ’daki durum hakkında açıklama yaptı.

Reuters’ın Rus devlet ajansı TASS’tan aktardığına göre, Rusya’nın bölgede bulunan barış güçleri çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ’dan 2 binin üzerinde sivili tahliye etti.

PAPA’DAN ‘SİLAHLARI SUSTURUN’ ÇAĞRISI

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de St. Peter Meydanı’nda yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması çağrısında bulundu. Papa, “Bir kez daha dahli olan tüm taraflara ve uluslararası topluma silahları susturma ve barışçıl çözümler bulmak için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

‘100’E YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ’ İDDİASI

Öte yandan, Karabağ’daki ayrılıkçı yönetimin eski devlet bakanlarından Ruben Vardanyan, Reuters’a yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını iddia etti. “Bu büyük bir savaş; Azerbaycan tam anlamıyla bir operasyon başlattı” diyen Vardanyan, operasyonun dün gece saatlerinde de devam ettiğini belirtti. Vardanyan, “Halihazırda yüzlerce kişi yaralandı ve yüze yakın kişi öldürüldü” diye konuştu.

“Bize esasında gitmemiz, burada kalmamamız gerektiğini ya da buranın Azerbaycan’ın bir parçası olduğunu kabul etmemizi söylüyorlar” diyen Ruben Vardanyan, “Bu, temel olarak tipik bir etnik temizlik operasyonudur ve şu anda öldürülen pek çok sivile karşı bir savaştır” iddiasında bulundu. Dünyanın Karabağ’ın kaderini görmezden geldiğini iddia eden Vardanyan, “Rusya sessiz; Rusya tüm bu askeri operasyonu görmezden geliyor. Ama sadece Rusya değil, aynı zamanda tüm dünya da sessiz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Ermenistan’ın Karabağ’da ‘etnik temizlik’ iddialarını reddederek bölgede bulunan Ermenilerin haklarını kendi anayasası uyarınca koruyacağını söylüyor. (DIŞ HABERLER)

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