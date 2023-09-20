Putin ‘barışı sağlamayı umuyoruz’ dedi, Paşinyan ateşkes anlaşmasında ülke adının yer almasına tepkili

Artı Gerçek – Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Ermenileri’ne yönelik dün başlattığı askeri operasyonu ateşkes anlaşması ile durdurmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin’den “bölgede gerilimi azaltmayı ve barışı sağlamayı” umdukları açıklaması geldi.

Dağlık Karabağ Ermenilerinin silahlı güçleri silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul etmiş, Azerbaycan Savunma Bakanlığı başlattığı operasyonu durdurmuş ve taraflar Rusya’nın arabuluculuğu ile 13:00’den itibaren yürürlüğe giren bir ateşkes anlaşması yapmıştı. Azerbaycan’dan yapılan açıklamada “Karabağ’daki silahlı oluşumların dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Karabağ’daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor. Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor. Paralel olarak tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor” denmişti.

TARAFLAR YARIN GÖRÜŞECEK

Dağlık Karabağ Ermenileri de yaptıkları yazılı açıklamada “Azerbaycan tarafının, Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin hakları ve güvenliğini garanti altına alarak bölgenin yeniden entegre edilmesi konusu, yerel Ermeni nüfusunun temsilcileri ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin merkezi makamları arasında görüşülecek. Görüşmeler 21 Eylül’de Yevlak kentinde yapılacak” ifadelerine yer vermişti.

PUTİN: TÜM TARAFLARLA TEMAS HALİNDEYİZ

Rus Vedomosti gazetesinin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki çatışmanın tüm taraflarıyla temas halinde olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede konuşan Putin “Bölgede gerilimi azaltmayı ve barışı sağlamayı umuyoruz” ifadelerini kullandı. Putin ayrıca bölgedeki Rus barış gücü askerlerinin sivilleri korumak için her şeyi yaptığını da söyledi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: ATEŞKES RUS BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ KOORDİNASYONUNDA UYGULANACAK

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da tam bir ateşkes anlaşmasına varıldığını ve bunun bölgede bulunan Rus barış gücü askerlerinin koordinasyonunda uygulanacağını açıkladı. Bakanlık Rus barış gücü askerlerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü, sivillere mümkün olan her türlü yardımı sağladığı ve tüm taraflarla yakın temas halinde olduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca barış güçlerinin ana üssünde tahliye edilen 1.049’u çocuk olmak üzere 2 bin 261 sivilin bulunduğunu da söyledi.

KREMLİN: AZERBAYCAN DE JURE OLARAK KENDİ TOPRAKLARINDA EYLEM GERÇEKLEŞTİRİYOR’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Dağlık Karabağ Ermenileri ile Azerbaycan’ın ateşkes varmasından önce yaptığı açıklamada Ermenistan’dan Rus barış gücü askerlerinin faaliyetlerine ilişkin suçlamayı reddetmişti. Peskov “Bize yönelik bu tür suçlamalar kesinlikle temelsizdir. Hiçbir şeye dayanmamaktadırlar. Ermeni tarafı ile temas halindeyiz. Ermenistan bizim çok önemli bir müttefikimiz, ortağımız ve bize yakın bir ülke olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Aynı zamanda çok önemli bir ortağımız olan Azerbaycan ile de iletişimimiz devam ediyor. Karabağ’daki Ermenilerle de iletişimimizi sürdürüyoruz” diyerek Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan’ın Rus barış gücü askerlerinin yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki suçlamasına yanıt vermişti.

Azerbaycan ” de jure olarak kendi topraklarında hareket etiğini” söyleyen Peskov “Ermeni tarafı Karabağ’ı Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak tanıyordu. Şu anda tüm bunlar bir takım hükümleri önemli ölçüde değiştirdi. Bize yöneltilen bu tür suçlamaları kabul etmiyoruz, özellikle de Ermeni tarafının Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıma kararı varken. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin de jure olarak kendi topraklarında gerçekleştirdiği eylemlere tanık oluyoruz” demişti.

PAŞİNYAN: ANLAŞMA METNİNİN HAZIRLANMASIDA YER ALMADIK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise yaptığı son açıklamada, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Rus barış gücü misyonu ile mutabık kalınan ateşkes metninin hazırlanmasına hiçbir şekilde katılmadığını belirtti. Paşinyan, metinde yanlışlıkla Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nden bahsedildiğini, oysa Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da herhangi bir askeri varlığı bulunmadığını öne sürdü.

Ermenistan’ın ateşkes anlaşmasını Dağlık Karabağ resmi bilgilendirme kanalları aracılığıyla öğrendiğini belirten Ermenistan Başbakanı “Elbette, metinden haberdar olduk ve Ermenistan’ın bu metnin geliştirilmesinde herhangi bir katılımı olmadığından ve tartışmalara taraf olmadığından, ilk yorumumuz şudur: Metin, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nden bahsediyor ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin kalan birliklerinin Dağlık Karabağ’dan çekilmesinden bahsediyor. Ermenistan’ın Ağustos 2021’den bu yana Dağlık Karabağ’da bir ordusu olmadığını defalarca söylediğimiz koşullarda bu gerçek bizim için belirsizdir. Ancak her halükarda bu açıklamayı ve Dağlık Karabağ yetkililerinin bunu kabul ettiğini not ediyoruz” dedi.

BÖLGENİN TARİHİ

Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor. Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bölge statüsüne kavuştu. 1988’de Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçı hareketi Ermenistan destekledi, Azerbaycan ise bastırmaya çalıştı. Bu durum da önce çatışmalara, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan etmesiyle de topyekûn savaşa yol açtı. Her iki tarafın da etnik temizlik ve katliamlar yaptığına dair suçlamalar yapıldı.

1991’de Karabağ’ın Azerbaycan’dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti. Azerbaycan’ın cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan öldü. 1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020’nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ’da çatışmalar yeniden başladı.

Savaş en az 6 bin 500 kişinin ölümüyle Kasım 2020’de buldu; Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya’nın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından barış anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Azerbaycan, Dağlık Karabağ çevresinde 1994’ten bu yana Ermenistan’ın kontrolündeki tüm toprakları geri aldı (Azerbaycan ordusu 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardığını açıkladı, Ermenistan ordusu Kelbecer, Laçın ve Ağdam kentlerinden çekildi) Dağlık Karabağ’da ise durum değişmedi. Anlaşma, Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ çevresindeki bölgelerden çekilmelerini ve daha küçük bir alanda varlık göstermelerini öngörüyordu. 2023’ün mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın Karabağ’daki Azerbaycan egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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