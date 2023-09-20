Papa Francis’ten çağrı: Dağlık Karabağ’da silahlar sussun!

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Dağlık Karabağ’daki (Artsakh) askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

20 Eylül’de Aziz Petrus Meydanı’ndaki konuşma yapan Roma Papası silahların bırakılması çağrısında bulundu.

Papa Francis şöyle konuştu: “Dün, zaten var olan insani durumun yeni silahlı çatışmalar nedeniyle daha da kötüleştiği Doğu Kafkasya’daki Dağlık Karabağ’dan endişe verici haberler aldım.

İlgili tüm taraflara ve uluslararası topluma silahlarını bırakmaları ve barışçıl çözümler bulmak, insanların hayatlarına ve insanlık onuruna saygı göstermek için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulunuyorum.”

ERMENİ HABER AJANSI