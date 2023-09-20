İran’dan ‘Karabağ’ adımı: Azerbaycan ve Ermenistan’a uçuşları askıya aldı

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bahş, “İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından alınan karara göre, Azerbaycan ve Ermenistan’a uçuş seferleri kısa bir süreliğine askıya alınmıştır” dedi.

İranlı yetkili, koşulların normale dönmesi durumunda uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.

KARABAĞ’DA ANTİTERÖR OPERASYONU

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde kontrolündeki topraklarda, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan’dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül’de sözde “cumhurbaşkanlığı seçimi” yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyon mayına çarptı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Gazetesi