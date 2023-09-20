Hrant Dink cinayetinde yeni davanın ikinci duruşması görülüyor

Ezgi YILDIZ

İSTANBUL – Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 11 sanık hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve “Kasten öldürme” gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.

Davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Hrant Dink, 19 Ocak’ta kurucularından olduğu Agos Gazetesi’nin Şişli’deki binası önünde uğradığı suikastta öldürüldü. Dink’in öldürülmesine ilişkin 7 Temmuz 2007’de başlayan dava, tam 14 yıl sürdü ve 2021 yılında sonuçlandı.

Peki 2021’deki dava sonucunda hangi kararlar çıkmıştı?

130 duruşmanın ardından 70’ten fazla kişinin sanık olarak yargılandığı davanın 26 Mart 2021 günü gerçekleşen karar duruşmasında 37 kamu görevlisi beraat ederken, 4’ü (eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale’nin ve Yavuz Karakaya) müebbet, 2’si de ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 26 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezaları verildi. 13 sanığın dosyalarının ise ayrılması ya da davalarla ilgili işlemlerin ayrı yürütülmesi (tefrik) kararı verilmişti.

Dava dosyasında zaman aşımları ve beraat kararları ise dikkat çekiciydi. Örneğin sanıklardan eski emniyet müdürleri Celalettin Cerrah ve Sabri Uzun hakkındaki “görevi kötüye kullanma” suçundan açılan davanın dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşmesine hükmeden heyet, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında “görevi ihmal” suçundan dosyanın zaman aşımından düşürülmesine, “ihmali davranışla kasten öldürme” ile “resmi belgeyi yok etme” suçlarından beraatine karar vermişti.

Dink Ailesi avukatları zaman aşımı ve beraat kararlarını göz önünde bulundurarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gereken sanıkların bir kısmının beraatine ve bir kısmı hakkındaki davanın zamanaşımı nedeni ile düşürülmesine ilişkin karar verilmesi, sanıkların bir kısmı hakkında düşük cezalara hükmedilmiş olması ve yanı sıra yargılama esnasında toplanmasını talep ettiğimiz delillerin tamamı toplanmadan karar verilmiş olması nedenleri ile İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi kararı hatalı ve hukuka aykırı olmuştur” diyerek karara itiraz etti, istinaf talebinde bulundular. Ancak istinaf talepleri reddedilmişti.

Dink Ailesi ve avukatları yargılamanın kendilerini de kamuoyunu da ikna etmediğini, Hrant Dink’in katledilmesi sürecinde etkili olan tüm mekanizma açığa çıkarılana kadar hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtmişti.

14 Haziran 2023’te 11 sanığın “Anayasayı ihlal”, “FETÖ adına suç işleme” ve “İhmali davranışla kasten öldürme” suçlarından açılan davanın ilk duruşmasında ise mahkeme Faruk Sarı ve Yahya Öztürk hakkındaki yakalama kararlarının devamına, sanık Adem Sağlam’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşma 20 Eylül’e ertelenmişti.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu

Hrant Dink cinayeti davasında firari eski emniyet müdürü mayısta yakalanıp serbest bırakılmış

Gezi davası tebliğnamesi: 19 Ocak Hrant Dink anmaları suç sayıldı

Artı Gerçek