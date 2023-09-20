Dağlık Karabağ hükümeti Azerbaycan’ın ateşkes şartlarını kabul etti: Ermenistan Karabağ’dan çekilecek

Dağlık Karabağ’daki yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Rus barış güçlerinin arabuluculuğuyla saat 13.00’ten itibaren çatışmaların tamamen durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma, Ermenistan Cumhuriyeti’nin mevcut silahlı kuvvetlerinin geri çekilmesini ve Dağlık Karabağ silahlı kuvvetlerinin ‘dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması’nı içeriyor.

Bölgenin Azerbaycan’a entegrasyonu ve Ermeni nüfusunun hakları ve güvenliği ile ilgili konular ‘Azerbaycan Anayasası çerçevesinde’ yarın Azerbaycan’ın Yevlah kentinde yapılacak bir toplantıda ve ‘sonraki toplantılarda’ tartışılacak.

Azerbaycan, Rusya’nın arabuluculuğuyla ateşkesin saat 13.00’te başlayacağını bildirdi. Dağlık Karabağ, yarın Azerbaycan’ın Yevlah şehrinde Azerbaycanlı temsilcilerle görüşme konusunda da mutabakata vardı.

Ateşkesin başlangıcından yarım saat sonra, Dağlık Karabağ milletvekili Metakse Hakobyan’ın RFE/RL’ye Azerbaycan güçlerinin Dağlık Karabağ’ı bombalamaya ettiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, canlı yayında halka hitaben yaptığı açıklamada, son bilgilerin Dağlık Karabağ’daki askeri operasyonların yoğunluğunun azaldığını göstermesine rağmen “sıfıra indirildiğini söyleyemediğini” belirtti.

Paşinyan, “Askeri gerilimin devam etmeyeceğini umuyoruz. Bu koşullarda istikrar ve düşmanlıkların sona ermesi daha da önemli” dedi.

20 Eylül sabahı Dağlık Karabağ Devlet Başkanı Samvel Şehrimanyan, Güvenlik Konseyi oturumunda hükümetin öncelikli olarak nüfusun fiziksel güvenliğini sağlamak için “uygun adımları” atacağını belirtti.

Şehrimanyan, uluslararası toplumun”yetersiz” tepkisi nedeniyle bu tür adımların gerekli olacağının altını çizdi.

Azerbaycanlı gazeteci Habib Muntazir, şu ana kadar 20’den fazla Azerbaycan askeri personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

Muntazir, hükümet kurumlarının ölenlerden 15’inin kimliklerini doğruladığını bildirirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ölü ve yaralılara ilişkin herhangi bir resmi bilgi yayınlamadı.

Martuni (Hocavend) Belediye Başkanı Aznavour Saghyan’ın da gece saatlerinde öldürüldüğü bildiriliyor.

Serbestiyet