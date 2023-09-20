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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti

2023-09-20

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York’ta bulunan Erdoğan, Türkevi’nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

AA

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