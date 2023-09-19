Paşinyan: Dağlık Karabağ’ı savunmak için askeri müdahalede bulunmayacağız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı savunmak için askeri müdahalede bulunmayacağını söyledi.Ermenistan Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Şu anda plansız ve maceracı eylemde bulunmamalıyız” diyen Paşinyan, Azerbaycan’ın müdahalesinin ‘temel hedef ve amacının’ Ermenistan’ı askeri çatışmaya çekmek olduğunu öne sürdü. Ermeni milliyetçiler Erivan’da parlamento binası önünde toplanarak Paşinyan aleyhine gösteri yapıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı savunmak için askeri müdahalede bulunmayacağını söyledi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Şu anda plansız ve maceracı eylemde bulunmamalıyız” diyen Paşinyan, Azerbaycan’ın müdahalesinin ‘temel hedef ve amacının’ Ermenistan’ı askeri çatışmaya çekmek olduğunu öne sürdü.

Azerbaycan medyasında, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerle savaştığı yönünde haberler yer aldığının da altını çizen Paşinyan, “Ermenistan Cumhuriyeti’nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ’da ordusunun bulunmadığını bir kez daha kayıtlara geçirmek istiyorum” dedi.

‘Maalesef aynı bilgi bazı müttefiklerimiz tarafından da dile getiriliyor. Bizler ise Ermenistan ve Azerbaycan’a askeri operasyonları durdurma çağrısında bulunuyoruz’ diyen Paşinyan, uluslararası toplumu da Ermeni güçlerinin olaya karıştığını öne sürdüğü için eleştirdi. ‘

Başbakan Paşinyan, ‘Ermenistan Cumhuriyeti’ni askeri bir gerilime dahil etme girişimlerinin bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu açıkça görüyoruz ve tavrımızla kaydediyoruz’ diyerek Ermenistan içindeki bazı iç güçlerin de Ermenistan’ı savaşa dahil etmek istediğini de iddia etti.

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ‘nispeten istikrarlı’ olduğunu ve durumda gözle görülür ve önemli bir değişiklik olmadığını söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’ne ve Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barışı birliklerine “Azerbaycan’ın saldırganlığına son vermek için açık ve net adımlar atma” çağrısında bulundu.

Ayrıca Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da konuşlanmış herhangi bir silahlı kuvveti veya askeri teçhizatının bulunmadığı da vurgulandı.

Dağlık Karabağ yönetimi ise Azerbaycan’a derhal ateşkes sağlanması ve sorunun çözümü amacıyla müzakere masasına oturması yönünde çağrıda bulundu.

Dağlık Karabağ Savunma Ordusu’dan yapılan açıklamada “Şu an itibariyle temas hattındaki ateşin yoğunluğu önemli ölçüde azaldı” ifadesi kullanıldı.

Ermenistan Başbakanı ofisinden Public TV’ye verilen demeçte de Rusya’nın Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a askeri operasyon başlattığı konusunda Ermenistan’a bilgi vermediği yer aldı.

Paşinyan yaptığı konuşmada konuya ilişkin şunları söyledi:

‘Azerbaycan’ın bu operasyonların başlayacağına dair Rusya’ya resmi olarak bilgi vermesi bizim için kafa karıştırıcıydı, elbette bu yalnızca Azerbaycan’dan gelen bilgi. Ancak gerçek şu ki bizler Rus müttefiklerimizden bu operasyonla ilgili herhangi bir bilgi almadık’.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı daha önce Rus barış güçlerine operasyonlar hakkında bilgi verdiklerini açıklamıştı.

Bakanlık, AB’nin saldırısını durdurması yönündeki çağrısını da reddetti. Yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın ‘Azerbaycan topraklarında anayasal yapısını yeniden tesis etme konusunda tamamen kararlı olduğunu’ ifadesi yer aldı.

Dağlık Karabağ ordusu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki konumunu ilerletmek amacıyla temas hattında ‘çeşitli silahlar’ kullandığını belirtti. Ayrıca Azerbaycan’ı sosyal medya aracılığıyla ‘geniş ölçekli bilgi ve psikolojik etki önlemleri’ kullanmakla suçladı.

Ermenistan, İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından tüm güçlerini bölgeden geri çektiğini iddia ediyor. Dağlık Karabağ’ın kendi ordusu var.

Öte yandan Şuşa’da (Şuşi) bombardıman sonucu bir Azerbaycanlı sivilin öldüğü bildirildi.

Azerbaycan Savcılığı terör suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Serbestiyet