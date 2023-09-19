Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ operasyonunda son durum: En az 25 ölü

By euronews

İhtilaflı bölgede aylardır yaşanan inişli çıkışlı gerginlik operasyona dönüştü.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginlik yeniden tırmanmaya başladı. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kara operasyonu başlatması sonrası uluslararası toplumdan da tepkiler geliyor.

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Dağlık Karabağ’la ilgili yaşanan önemli gelişmeleri aktarıyoruz.

Azerbaycan ordusu: Dağlık Karabağ’da 60’tan fazla Ermeni mevzisini ele geçirdik

Azerbaycan ordusu salı akşamı yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ operasyonunda 60’tan fazla Ermeni mevzisini ele geçirdiklerini bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında “Ermeni (ayrılıkçı) güçlerin elindeki 60’tan fazla muharebe mevzisi artık silahlı kuvvetlerimizin kontrolü altında” dedi.

Bölgedeki ayrılıkçı rejim: En az 25 kişi öldü

Dağlık Karabağ’da Ermeni ayrılıkçılar, Azerbaycan’ın başlattığı operasyonlarda akşam saat 20:00 itibarıyla en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölenlerden ikisinin sivil olduğu bildirildi.

Rusya’dan sükunet çağrısı

Bölgede arabulucu görevi üstlenen Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’a Dağlık Karabağ için yürürlükte olan anlaşmalara saygı göstermeleri ve provokasyondan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Bakü ile temas halinde olduklarını söyleyen Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Üzerinde anlaşmaya varılan her şeye saygı gösterilmeli, durumu provoke etmekten kaçınmalı” dedi.

Ayrılıkçı yetkililer: Başkent Stepanakert ateş altında

Azerbaycan’ın “terörle mücadele” operasyonları başlatmasından kısa bir süre sonra Ermeni ayrılıkçı yetkililer, Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert ve bölgedeki diğer şehirlerin “yoğun ateş” altında olduğunu açıkladı.

Ayrılıkçıların Ermenistan’daki temsilcisi, Facebook’ta yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan, Artsakh Cumhuriyeti’ne (Ermeniler tarafından Dağlık Karabağ’a verilen isim) karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı” dedi.

Bakü: Türkiye ve Rusya’yı bilgilendirdik

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da başlatılan askeri operasyon konusunda Rusya ve Türkiye’yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı, “Rusya Federasyonu’nun barışı koruma birliğinin komutanlığı ve Türk-Rus Gözlemevi (ateşkes) yönetimi yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirildi” açıklamasını yaptı.

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Azerbaycan: Terör operasyonu başlattık

Azerbaycan, ihtilaflı bölge Dağlık Karabağ’da Ermeni güçlerini hedef alan “terörle mücadele operasyonları” başlattığını duyurdu.

Azerbaycan savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, “Bölgede terörle mücadele operasyonları başladı. Bu önlemlerin bir parçası olarak, Ermeni silahlı kuvvetlerinin mevzileri (…) cephe hattında ve derinlemesine yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak etkisiz hale getiriliyor” dedi.

Bakü: 4 Azerbaycan polisi ve iki sivil hayatını kaybetti

Bakü salı günü sabah saatlerinde Dağlık Karabağ’da mayın patlaması sonucu dört Azeri polis ve iki sivilin öldüğünü açıkladı.

Bakü hükümeti, tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni ayrılıkçıları “terörizm eylemi gerçekleştirmekle” suçladı.

Azerbaycan güvenlik birimleri, altı kişinin Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan kontrolü altındaki iki kasabası olan Şuşa ve Fizuli arasındaki bir yolda öldüğünü duyurdu.

Euronews