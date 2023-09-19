Azerbaycan Karabağ’a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı

19 Eylül Salı günü sabah saatlerinde Karabağ’ın başkenti Stepanakert’te siren sesleri duyuldu ve Azerbaycan topçu ateşine başladı. Aynı dakikalarda Azerbaycan, ülkede “anayasal düzeni yeniden sağlamak amacıyla” Karabağ’da bir “terörle mücadele” operasyonu başlattığını duyurdu.

Bakanlık “Ermeni silahlı güçlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çekilmesini sağlamak için yerel bir terörle mücadele operasyonu başlattık” dedi ve operasyondan Türkiye ve Rusya’nın haberdar edildiğini bildirdi.Moskova ise saldırdan “dakikalar önce” haberdar edildiğini açıkladı.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Bakü’nün “topyekün saldırısına” karşı Rusya’ya devreye girme çağrısı yaptı.Moskova’nın ilk tepkisi, Bakü’ye barış anlaşmasına uyulması çağrısı yapmak oldu.Azerbaycan bu askeri operasyondan saatler önce dört askerinin ve iki sivilin farklı mayın patlamalarında öldüğünü duyurmuştu.Bu mayınların ‘Ermeni ayrılıkçı gruplar’ tarafından patlatıldığı savunuldu.Azeri Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerini Azeri Ordusu mevzilerini “sistematik top ateşine tutmakla” da suçladı.Bakü sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmadığını, operasyonda yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığını savundu.Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, Ermenilerin ateş açtığı iddiasının gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.Ermenistan Azerbaycan saldırısı sonucu sivil bölgelerin isabet aldığını duyurdu. Azerbaycan, Aralık ayından bu yana Ermenistan’dan Karabağ’a giden tek kara bağlantısı Laçin Koridorunu fiilen kapalı tutuyor.AB’den çağrıAB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın askeri eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bakü ve Karabağ Ermenileri arasında gerçek bir diyaloğun oluşması için Azerbaycan’ın askeri eylemleri derhal durdurulmalı” dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rus barış güçlerinin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a yönelik saldırısı konusunda uyarıldığı yönündeki bilgiyi yalanladı.Sözcü, “Medya, Azerbaycan tarafının Rus barış güçlerini Dağlık Karabağ’da bugün gerçekleştirilecek “terörle mücadele operasyonu” konusunda “önceden” uyardığı iddiasına dair bilgiler yayıyor. Bu doğru değil. Bilgiler Rus birliğine çatışmaların başlamasından birkaç dakika önce iletildi” dedi.Sivil kayıplarKarabağ İnsan Hakları Savunucusu Gegham Stepanyan, aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıplar olduğunu açıkladı.Stephanyan, “Şu anda toplanan verilere göre Azerbaycan’ın saldırılarında 1’i çocuk en az 2 ölü, 8’i çocuk 11 yaralı var” dedi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, Karabağ’dakilerin tahliyesini sağlamak amacıyla Laçin yolu ve diğer yönlerde “insani koridorlar ve kabul noktaları” oluşturulduğunu bildirdi. Açıklamada sivil halka “askeri tesislerden uzak durma ve Ermenistan silahlı kuvvetlerinin oluşumlarını desteklememe” çağrısında bulunulduğu belirtildi.(Ajanslar)

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