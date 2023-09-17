2023 Uluslararası Hrant Dink Ödülü Sahiplerini Buldu

Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün on beşincisi, 15 Eylül Cuma akşamı yapılan törenle sahiplerini buldu. Ödülü, bağımsız müziği tanıtma ve yerel sanatçıları desteklemeye özen gösteren, radyo programlarında özellikle, gezegenin geleceği, küresel iklim krizi, savaş ve barış, hak mücadelesi, aktivizm ve deprem gibi başlıkları işleyen, sosyal ve kültürel alanda, yerel sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kültür kurumlarıyla işbirlikleri kuran, çalıştaylar, kültürel etkinlikler, şenlikler, sergiler ve halka açık forumlarla toplumun farklı kesimleri arasında diyaloğu teşvik eden Açık Radyo, ve Kolombiya’da insan hakları ihlalleri davalarında toplumun farklı kesimlerine yardım etmek amacıyla, profesyonel hukukçular tarafından kurulan, 1960’larda başlayan yoksulluk, siyasi dışlanma ve uyuşturucu ticaretine bağlı çatışmaların 2016’da tarihî barış antlaşmasının imzalanmasıyla inşa edilen barış sürecinde aktif rol oynayan, Kolombiya’daki yerli halkların toprak haklarının korunması konusunda da çalışan José Alvear Restrepo Avukatlar Kolektifi aldı.

Yiğit Özşener’in sunuculuğunu üstlendiği törene Arter ev sahipliği yaptı. Törende, Vakıf adına izleyicilere hoşgeldiniz mesajını Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink iletti. Törendeki videolara Tilbe Saran ve Eric Nazarian seslendirme yaptı. Rakel Dink izleyicileri “Hrant Dink Vakfı olarak, dayanışma, iyilik, eşitlik ve adaletten, doğa ve insanın yaşam hakkından yanayız. Kutuplaştıran, ötekileştiren siyasete karşı komşularımızla barış içinde, saygının, sevginin temellenmesi için daha iyi, barışçıl, adil bir dünya ve ülkemiz için mücadelemiz devam ediyor.” sözleriyle karşıladı.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında, yaptıklarıyla insana, insanlığa ‘ışık’ tutanların anıldığı, risk alan, yol açan insanların ve toplulukların selamlandığı videoyla 2023 yılının ‘Işıklar’ı gösterildi. Bu yılın ‘Işıklar’ı arasında, Fransa’dan Gürcistan’a, Hindistan’dan İsrail’e, Kıbrıs’tan Brezilya’ya, insan hakları, adalet, cinsiyetçilikle, ekonomik adaletsizlikle ve yoksullukla mücadele, ekolojik hak savunuculuğu gibi pek çok konuda yaptıklarıyla insanlara ve insanlığa ilham veren kişiler ve girişimler yer aldı.

Tüm bunların yanında söz ve bestesi Ediz Hafızoğlu’na ait “Değer İçin” şarkısına Bîdar, Cenk Erdoğan ve Orhan Deniz eşlik etti, şarkıya 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı ev sahipliği yaptı. Geceye aynı zamanda Türkiye, Ermenistan ve Fransa’dan müzisyenlerin kurduğu MİASİN, “Apaga” adlı şarkılarıyla Diyarbakır’da bu gece için çekilen videolarıyla katıldı. Geceye özel müzik performansıyla Arter’de canlı performansıyla sahne alan Mabel Matiz “Derin Olur” şarkısını söyledi ve Matiz’in “Yeniliğe Doğru” yorumu ilk kez dinleyicilerle buluştu.

Ödül sahibi Açık Radyo adına konuşma yapan Ömer Madra, “İklim yıkımı, yıkıcı savaş ve çatışmalar, gittikçe büyüyen mülteci sorunu, en büyük “savunma silahımız” olan demokrasinin pek çok yerde darbeler alması, bunları alabildiğine saran riyakârlık, sahtekârlık, ahlaksızlık, habaset ve yalan furyası ile birlikte bir kâbusa dönüşmekte olan dünya ortamında Açık Radyo şaşmadan yoluna devam etme çabasında.” diyerek 29 yıllık Açık Radyo serüvenini özetledi.

Ömer Madra’nın Açık Radyo adına yaptığı konuşmanın tamamı için tıklayınız.

Ödül sahibi CAJAR adına Jomary Ortegón Osorio, konuşmasında “Kolombiya, insan ve çevre hakları savunuculuğu yapanlar için dünyadaki en tehlikeli ülkelerden biri olabilir. Hak savunuculuğu yapmanın çok yüksek bir bedeli var. Sadece bu yıl, 100’den fazla insan hakları savunucusu katledildi. Yüzlercesi tehdit edildi, birçoğu ya sürgünde ya hapiste ya da yaşamı, toprağı, çevreyi, barışı ve herkesin hakkını savundukları için adil olmayan bir şekilde yargılanıyor. Bu ödülü, Kolombiya’daki tüm hak savunucularına adıyoruz, çünkü onlar bizim ilham, cesaret ve umut kaynağımız.” diyerek Kolombiya’nın geçmişi ve bugünü hakkında bilgi verirken Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün insanları, toplulukları, kendileri ve toprakları için mücadele eden herkesi mücadelelerine devam etmeye teşvik ettiğini ekledi.

Jomary Ortegón Osorio’nun CAJAR adına yaptığı konuşmanın tamamı için tıklayınız.

Ödülün bu yılki jürisinde, 2022 Uluslararası Hrant Dink Ödülü Sahibi kadın hakları savunucusu Shaharzad Akbar, 2022 Uluslararası Hrant Dink Ödülü Sahibi insan hakları örgütü Türkiye İnsan Hakları Vakfı, fotoğrafçı, yazar ve insan hakları savunucusu Shahidul Alam, feminist ve hak savunucusu Ishtar Lakhani, yazar ve avukat Burhan Sönmez, hukukçu ve akademisyen Turgut Tarhanlı, insan hakları savunucusu ve akademisyen Ni̇lgün Toker, gazeteci, yapımcı ve senarist Nouneh Sarkissian, tiyatrocu ve sinemacı Serra Yılmaz ve Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dinkbulunuyor.

Uluslararası Hrant Dink Ödülleri, 2022’de insan hakları örgütü Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Afganistan’dan kadın hakları savunucusu Shaharzad Akbar, 2020’de kadın hakları savunucusu ve avukat Canan Arın ve Filipinler’den gazeteci Maria Ressa’ya, 2020’de insan hakları aktivisti Osman Kavala ve Mısır’da kadın hakları aktivisti Mozn Hassan’a, 2019’da kadın hakları aktivisti Nebahat Akkoç, insan hakları ve çevre hakları aktivisti Agnes Kharshiing’e, 2018’de geçmişle yüzleşme ve diyalog odaklı çalışmalar yürüten insan hakları aktivisti Murat Çelikkan ve Yemen’de insan haklarını savunmak ve korumak için mücadele eden Mwatana İnsan Hakları Örgütü’ne, 2017’de insan hakları ihlallerini hem Türkiye’nin hem de uluslararası toplumun gündemine taşıyan avukat Eren Keskin ve eserleriyle tüm dünyada yaşanan eşitsizliklere dikkat çeken Çinli sanatçı Ai Weiwei’ye, 2016’da Malavi’de çocukların insan hakları üzerine çalışan kabile reisi Theresa Kachindamoto ve insan hakları ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden Diyarbakır Barosu’na, 2015’te Suudi Arabistan’dan kadın hakları savunucu Samar Badawi ve LGBT hakları için mücadele eden KAOS GL’ye, 2014’te adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı ve anti nükleer aktivisti Angie Zelter’e, 2013’te insan hakları savunucusu Nataša Kandic ve gözaltında kaybedilen yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri / İnsanları’na, 2012’de yazar İsmail Beşikçi ve insan hakları örgütü Uluslararası ‘Memorial’ Topluluğu’na, 2011’de gazeteci, yazar Ahmet Altan ve gazeteci, insan hakları savunucusu Lydia Cacho’ya, 2010’da Türkiye Vicdani Ret Hareketi ve hukukçu Baltasar Garzón’a, 2009’da gazeteci, yazar Alper Görmüşve gazeteci, yazar Amira Hass’a verildi.



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https://hrantdink.org/tr/uluslararasi-hrant-dink-odulu/odul-toreni/2023-odul-toreni