Laçin Koridorunun yeniden açılması, ABD’nin kısa vadeli önceliğidir

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, AGİT Minsk Grubu’nun Amerikalı eş başkanı Louis Bono’nun bölgeyi ziyaretine atıfta bulunarak, kısa vadeli önceliklerinin Laçin koridorunun yeniden açılması olduğunu belirtti ve uzun vadeli önceliklerinin ise çatışmanın barışçıl çözümü olduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamada ABD’li yetkili şu ifadelere yer verdi:

“Hem kısa vadeli önceliğimiz olan Laçin koridorunun açılması süreciyle uğraşmaya devam ediyoruz, hem de tabii ki uzun vadeli önceliklerimizle uğraşıyoruz. Bunu uzun vadeli olarak adlandırıyorum, ama bunun en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz, ve bu asıl sorun barışçıl bir çözümüne ulaşmasıdır.”

ERMENİ HABER AJANSI