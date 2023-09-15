Ermeni atıcılık sporcusu dünya şampiyonu oldu

Elmira Karapetyan, Ermenistan Milli atıcılık takımının bir üyesi olarak dünya şampiyonasında altın madalya kazandı.

Elmira Karapetyan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Dünya Kupası’nda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde 236.6 puanla birinci oldu. Çin temsilcileri ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldılar.

Elmira Karapetyan, şu ana kadar 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmaya hak kazanan tek Ermenistanlı sporcu olarak kalıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/09/15/Ermeni-şampiyonu/256703