Atalarının izinde bir Ermeni: Erivan’dan Van’a…

Gayane Gevorgyan, Van’a geri dönen ve yaşamını atalarının izini sürmeye adayan bir Ermeni. 1915’ten 100 yıl sonra, 2015’te Van’a yerleşen Gevorgyan ömrünün geri kalanını burada geçirmeyi planlıyor.

Kadir Cesur

VAN – Van, Ermenistanlı Gayane Gevorgyan için sadece bir şehir değil, aynı zamanda ailesinin tarihi köklerinin bulunduğu yer. 1915 yılına kadar atalarının yaşadığı bu topraklara tam 100 yıl sonra, 2015 yılında geri dönen Gayane Gevorgyan, Van’a geri dönüp yerleşen ilk Ermeni.

Ermenistan’ın Sisavank Köyü’nde doğan Gevorgyan, atalarının izini sürmek ve annesinin vasiyetini yerine getirmek için yaşamının büyük bir kısmını bu mücadeleye adadı. Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan Gevorgyan, atalarının mirası olarak kalan tarihi yapıları ve mezarları korumayı bir sorumluluk olarak benimsiyor.

Türkiye’ye ilk kez 2000 yılında gelen Gevorgyan, İstanbul’da hayata tutunabilmek için büyük bir mücadele verdi. Birçok farklı işte çalıştıktan sonra Samsunlu Nail Üstün ile tanıştı ve bu tanışma onun için bir dönüm noktası oldu.

Genç yaşta zorla evlendirilen Gevorgyan’ın bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Birisi Ermenistan’da diğeri Rusya’da yaşayan çocuklarına duyduğu özlemi içinde taşıyan Gayane Gevorgyan, ikinci evliliğini yaptığı eşi ile birlikte ömrünün geri kalanını Van’da geçirmek istiyor.

EDREMİT KİLİSESİ’NİN RESTORE EDİLMESİNİ SAĞLADI

Van’daki Edremit Kilisesi, Gevorgyan’ın kararlılığı ve çabaları sayesinde restore edildi. Günün bir kısmını bu kilisede geçiren 63 yaşındaki Gevorgyan, bu tarihi yapının tanıtımını ve bakımını da üstlendi.

2009 yılında kaybettiği annesinin en büyük hayali Van’da yaşamaktı ve Gevorgyan, bu hayali gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtiyor. “Ermenistan’da doğdum, Van’da öleceğim” diyen Gevorgyan, annesinin vasiyetini yerine getirdiğini söylüyor.

Ancak Van’da yaşadığı süre boyunca Ermeni kimliği nedeniyle birçok saldırıya uğrayan Gevorgyan, güvenliği için evinin pencerelerine ve kapısına demir korkuluklar takmak zorunda kaldı. Bu yaşadığı saldırıları ilk kez paylaşan Gevorgyan, “Kapımda demir korkuluklar var. Camlarımda da var. Üç sefer buraya yanlış insanlar gelip kapıma vurup beni öldürmek istedi. Ben de bütün camları demir yaptım. Kapıma da getirip yaptım. Ben rahatım. Kim çalarsa çalsın. Ne yapıyorsa yapsın. Her milletin içinde iyi insanlar da var kötü insanlar da var. Bu Ermeni’dir, öldürelim ki ikincisi üçüncüsü gelmesin, diye düşünüyorlar. Ölümse, burada öleceğim. Burada sonuna kadar kalacağım” diyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/atalarinin-izinde-bir-ermeni-erivandan-vana-video-1637670