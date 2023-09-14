Kremlin’den Karabağ’da itidal çağrısı: Rus yardım konvoyunun bölgeye girmesi sonrası gerilim tırmanıyor

Karabağ’a 35 yıl sonra Azerbaycan topraklarından giren ilk yardım konvoyunun ulaşmasının ardından bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Kremlin, Bakü ve Erivan yönetimlerine itidal çağrısı yaptı.

Artı Gerçek – Kremlin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ geriliminin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, “Elbette gerilimin azalmamasından ve hatta bazı bölgelerde artmasından endişe duyuyoruz” dedi. Peskov, Rusya’nın hem Erivan hem de Bakü ile temas halinde kalacağını ve Güney Kafkasya’da güvenliğin garantörü olmaya devam edeceğini söyledi.

TARAFLAR ARTAN GERİLİM İÇİN BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR

Öte yandan, Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress bugün Başbakan Nikol Paşinyan’ın Karabağ’daki insani durumu ‘vahim’ diye nitelediğini aktardı. Paşinyan, “Salı günü Azerbaycan’dan bölgeye girmesine izin verilen Rus yardım kamyonunun krizi hafifletmediğini” söyledi. Paşinyan, Azerbaycan’ın Karabağ ve Ermenistan sınırına asker yığdığı iddialarını yineledi. Azerbaycan ise söz konusu suçlamaları reddederek Ermeni kuvvetlerinin dün iki kez sınırdaki birliklerini ateş altına aldığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası arenada Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınmasına rağmen Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Bakü’nün kontrolünden çıkan Dağlık Karabağ, Laçın Koridoru sayesinde on yıllar boyunca Ermenistan’ın doğrudan desteğiyle ayakta kalmıştı. Ancak 2020’deki ikinci savaşta Azerbaycan dağlık bölge ve çevresindeki toprakları yeniden ele geçirdi ve Ermenistan koridorun kontrolünü kaybederek Aralık ayında kapatılana kadar yolu Rus barış gücü askerlerine bıraktı. Azerbaycan, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan’dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor. Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

35 YIL SONRA BİR İLK YAŞANMIŞTI

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ’daki Ermeni nüfusun “insani krizle yüz yüze kaldığını” vurgulayan Ermenistan’ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor. Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi ise Karabağ’daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor. Azerbaycan Kızılayı’nın gönderdiği 40 ton un yüklü 2 yardım tırı da Rus güçlerinin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında yaklaşık 2 haftadır bekletiliyor. Tırların geçişi, Karabağ’daki yerel yönetim tarafından kabul edilmiyor.

Öte yandan, 12 Eylül’de bir Rus Kızıl Haç kamyonunun Azerbaycan’ın kontrolündeki topraklardan Ermeni nüfusun yaşadığı Dağlık Karabağ bölgesine geçişine izin verilmişti. Böylelikle, ayrılıkçı enklav 35 yıl sonra ilk kez böyle bir girişe izin vermiş oldu.(DIŞ HABERLER)

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