Amiral Cihat Yaycı’dan dikkat çeken suç duyurusu!

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Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından kurulan “Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği”, Bartholomeos hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte söz konusu suç duyurusunun dikkat çeken ayrıntıları…

Doğan Özkan

MÜSTAFİ TÜMAMİRAL DOÇ. DR. CİHAT YAYCI TARAFINDAN KURULAN

“MAVİ VATAN DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER DERNEĞİ’NDEN”

DİKKAT ÇEKEN SUÇ DUYURUSU!

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos Dimitris Arhondonis ve Amerika Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis hakkında “Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi (TCK 262) ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma (TCK 302)” suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

“Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği” nedir? Lozan Anlaşması’na göre Patrik ve Patrikhane mevzuatı nasıldır? Ekümenlik nedir? Patrikhane’nin “ekümenlik” vasfı var mıdır?

Dimitris Arhondonis ve Ioannis Lambriniadis’ın söz konusu faaliyetleri nelerdir?

İşte söz konusu suç duyurusundan önemli ayrıntılar…

FENER RUM PATRİKHANESİ LOZAN’A GÖRE TÜRK KURUMU’DUR!

Patrikhane, Türkiye’deki Rum azınlığın bir kilisesi olarak sadece dini yetkileri haiz birkilise niteliğinde Lozan Antlaşmanın “Azınlıkların Korunması” başlıklı çerçevesindemütalaa edilen dini bir kurumdur.

Zira Lozan Antlaşması’nın 35.-45. maddeleri ilepatrikhanenin siyasî ve idarî yetki ve imtiyazları kaldırılmış, Patrikhane tamamıylaTürk hukukuna bağlanmış, Patrik ve Patrikhane görevlilerinin tayin ve denetimiTürkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi hale getirilmiştir. Hal böyle olunca İstanbul’dakiFener Rum Patrikhanesi Lozan Anlaşması’na göre bir Türk kurumu olup başındaki kişide bir Türk vatandaşı olmalıdır.

“EKÜMENLİK” İDDİASI

Ekümeniklik, daha büyük bir dinî birliği ya da dinlerarası iş birliğini sağlama amacınıgüden girişimleri ifade eder. Hristiyan ekümenikliği ise Hristiyanlığın farklı mezheplerive/veya grupları arasında birleşmeyi sağlama veya iş birliği kurma çabasıdır.

Belirtmekte fayda vardır ki; Türkiye’de “ekümenik” şeklinde bir kurum ve görev tanımımevcut değildir. Zira “ekümeniklik” kavramının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda veLozan Antlaşması’nda yasal bir dayanağı da bulunmamaktadır.

Yunanistan’ınuygulamasının tersine, Türkiye’de din görevlilerini kendilerinin seçme özgürlüğübulunmakla birlikte Patrikhane’nin siyasi-yönetsel açıdan “ekümenik” vasfıbulunmamaktadır.

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos Dimitris Arhondonis ve Amerika Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis’in

DİKKAT ÇEKEN FAALİYETLERİ

Şüpheli Dimitris Arhondonis 2009 yılı Kasım ayında dönemin ABD BaşkanıObama ile New York’ta görüşmüş ve görüşmenin ardından Beyaz Saray’danyapılan açıklamada şüpheli Dimitris Arhondonis’den “Ekümenik Patrik”olarak söz edilmiştir.

21 Aralık 2009 tarihinde şüpheli Dimitris Arhondonis, Amerikan CBSkanalındaki ‘60 Dakika’ (60 Minutes) programında kendisine sorusorulmaksızın “çarmıha geriliyoruz” demiş ve CBS muhabirinin de Patrik’in budeğerlendirmesinden sonra “Çarmıha gerilmekten söz ettiniz. Siz kişisel olarakçarmıha gerildiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna şüphelinin “Evetdüşünüyorum” yanıtı verdiği görülmüştür.

8 Ağustos 2010 tarihinde Sümela Manastırı’nda 88 yıl sonra yapılan sözde ayiniyöneten şüpheli Dimitris Arhondonis bu ayini “Pontus Bayramı” olarak ifadeetmiştir.

2011 yılında Türkiye’yi ziyaret eden dönemin ABD Dışişleri Bakanı HillaryClinton, şüpheli Dimitris Arhondonis ile yapacağı görüşmeyi “Yarın EkümenikPatrik ile görüşeceğim. Ruhban Okulu’nun açılması yönünde hükümete çağrıdabulunacağız” şeklinde duyurmuştur.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ekümenik iddialarıyla LozanAntlaşmasına açıkça meydan okuyan şüpheli Dimitris Arhondonis’i 28 Aralık2019 tarihinde ziyaret etmiş ve yaptığı bu ziyareti de “Fener’de,Konstantinopol’un En Kutsal Ekümenik Patriği Mr. Bartholomeos ile birlikte”ifadeleriyle paylaşmıştır.

14 Nisan 2021 tarihinde bir kez Fener RumMetropolitliği’ni ziyaret eden Dendias, ziyaret mesajında Metropolit’e hitaben 4kez “Ekümenik” ve ayrıca “Ekümenik Taht” tabiri kullanmıştır.

Dendias, sonuncu olarak 4 Mart 2023 tarihinde “İstanbul” yerine yine“Konstantinopol” ve Metropolitlik yerine de “Ekümenik Patriklik” ifadesinikullanarak gerçekleştirmiştir.

22 Ağustos 2021 tarihinde şüpheli Dimitris Arhondonis, “Ekümeniklik” sıfatınıkullanarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’i ziyaret etmiş ve burada dayalnızca Lozan’ı değil Türkiye’nin milli dış politikasını ve tarafsızlığını ABDajandasına hizmet etmek uğruna çiğnemiştir.

26 Ekim 2021’de şüpheli Dimitris Arhondonis, ABD’ye yaptığı ziyarette ABDBaşkanı Biden’a “İstanbul’daki tarihi makamımızda hayatta kalma mücadelesiverirken, Ekümenik Taht’a verdiği daimi destek için ABD’ye minnettarız”ifadelerinde bulunmuştur.

26 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Fatih Kaymakamlığına bağlı, Aya Yorgikilisesinde papazlık yapan şüpheli Dimitris Arhondonis, yeni İngiliz Kralıtarafından da Ekümenik ifadesi ile karşılanmıştır.

7 Kasım 2022 tarihinde ise Fatih Kaymakamlığına bağlı kilisenin şüpheliDimitris Arhondonis, Bahreyn’deki Diyalog Forumu’na “Konstantinopolis – YeniRoma’nın Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik” sıfatıyla katılmıştır.

Yunanistan uzun yıllardan bu yana bir Türk vatandaşı olan şüpheli DimitrisArhondonis’a yurtdışı seyahatlerinde kullanması için devlet uçağı tahsisetmiştir. Şüpheli Dimitris Arhondonis gerçekleştirdiği yurtdışı seyahatlerinbüyük kısmını kendisine tahsis edilen Yunan devlet uçağı ile yapmaktadır.

15 Ağustos 2023 tarihinde Fener Rum Metropoliti bir müze olan SümelaManastırı’nda Hz. Meryem’in göğe yükseliş günü kisvesi altında “PontusBayramı” gerçekleştirdi.

15 Ağustos Trabzon’un fetih gününe gelecek şekildeayarlanan bu sözde ayin ve beşinci kol faaliyetleri “Trabzon , Pontus’tur” mesajıiçeren birçok açıklamanın da kaynağı oldu. Diğer yandan Ayine baştaYunanistan olmak üzere Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerden katılımlarsağlanarak Fener Rum Metropoliti’ne sözde bir Ekümeniklik imajıoluşturulmaya çalışıldı.

1923 Lozan Barış Antlaşması’nın III. Kısmına aykırışekilde gerçekleştirilen bu faaliyet ile hem Lozan hem de Türkiye’nin egemenlikhakları çiğnenmiştir.

Şüpheli Dimitris Arhondonis 02.09.2023 tarihinde Yunanistana giderek adeta birdevlet başkanı gibi askeri bir törenle karşılanmış olup Yunanistan CumhurbaşkanıKaterina Sakellaropoulou tarafından bizzat karşılanmıştır.

03.09.2023 tarihinde düzenlenen törende şüpheli Dimitris Arhondonis, “BüyükArchon” olarak nitelendirdiği Dr. Limberakis’e “İsa’nın Büyük Kilisesi’ne yirmi beş yıllıkhizmeti ile Ekümenik Patrikhane” ve “Konstantinopolis Ana Kilisesi’ne verdiğidestek”sebebiyle madalya takarken, “Archon’ların sadece ABD’de değil, tüm dünyadagelecekteki istikrarın temelini attığını” vurgulamıştır.

Tüm bunlara ek olarak Lozan Antlaşması’nda; Patrikhane sadece İstanbul ile Bozcaadave Gökçeada’daki Rum vatandaşlarımızın dini meseleleriyle yetkili kılınmıştır. Ancakşüpheli tarafından Patrikhane hem Türkiye sınırları içerisinde hem de yurtdışındafaaliyet göstermektedir.

Öyle ki şüpheli Dimitris Arhondonis, diğer şüpheli IoannisLambriniadis’i Türk Vatandaşı olmasına rağmen Amerika’daki Rum OrtodoksKilisesine Başpiskopos olarak atamıştır.

Kaldı ki 03.09.2023 tarihinde düzenlenentörende diğer şüpheli Ioannis Lambriniadis de Limberakis’i, “Konstantinopolis AnaKilisesi ve Amerika Başpiskoposluğu” için yaptıklarından dolayı tebrik etmiştir.

10.09.2023 tarihinde Şüpheli Dimitris Arhondonis, Amerika Rum Ortodoks KilisesiBaşpiskoposu diğer şüpheli Ioannis Lambriniadis’un himayesinde, konu başlığı“Osmanlı’nın Son Döneminde 30 Yıllık Hıristiyan Soykırımı, 1894-1924” olan birseminer düzenlenmiştir.

Şüpheli yapılan seminerin açılış konuşmasında Osmanlı’yı veAtatürk’ü, “Ermenilere, Rum Ortodokslora ve Süryanilere soykırım yapmakla” suçlamış,soykırımları anlatmanın kutsal bir görev olduğunu savunup bu semineri düzenleyenkomiteye, “korkusuz dürüstlüğü” için teşekkür etmiştir.

13 Eylül 2023 tarihinde şüpheli Dimitris Arhondonis hiçbir diplomatikyetkilendirmeye ve unvana sahip olmadığı halde Estonya’yı ziyaret etmiş veburada da sözde “Ekümenik Patrik” sıfatını kullanmıştır.

Estonya BaşbakanıKallas ise toplantı da İstanbul yerine Kostantinopolis ifadesini kullanmıştır.Fener Rum Metropoliti Bartholomeos bu kullanıma karşı çıkmamış aksinetasdik etmiştir.

Fatih Kaymakamlığı 15 Ağustos 2022 tarihinde ; “Fener Rum Patrikhanesinin‘ekümeniklik’ iddiası hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır” açıklamasındabulunmuştur

https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/amiral-cihat-yaycidan-dikkat-ceken-suc-duyurusu-418118