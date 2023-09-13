Rus desteği kesilince Paşinyan çark etti! ABD ile devam eden tatbikat tavrını değiştirdi

Haberin Devamı

‘ERMENİSTAN AZERBAYCAN’IN EĞEMENLİĞİNİ TANIDI’

Paşinyan’ın bu açıklamasından sonra ABD-Ermenistan ile ortak bir tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu tatbikat dün başladı ve 9 gün süreceği belirtildi.

Bu durum Moskova-Erivan arasındaki ipleri iyice gerdi. Nitekim Rus lider Putin dün yaptığı açıklamada adeta Paşinyan’a yanıt verircesine ‘Paşinyan bana detaylı bir mektup gönderdi. Kendisiyle temas halindeyim. Burada Ermenistan ve Başbakan Nikol Paşinyan’la hiçbir sorun yok. Herhangi bir ‘eksen kayması’ (Ermenistan-ABD yakınlaşması) olduğunu düşünmüyorum. Yaşananları görüyoruz ve anlıyoruz” dedi. Putin, “Mesele şu ki Ermenistan, Prag’da imzaladığı belgeyle esasen Azerbaycan’ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı’ dedi.

‘RUSYA’NIN ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİ’

Gün içerisinde ABD merkezli Politico’ya konuşan Paşinyan ise Azerbaycan ile artan çatışma risklerine karşı Rusya’ya tekrar güvenmeyeceğini hatırlattı. Rusya’nın odağını Ukrayna’ya çevirdiğini öne süren Paşinyan, ‘Ukrayna’daki olaylar sonucunda Rusya’nın öncelikleri değişti dedi ve ekledi:

Haberin Devamı

‘Stratejimiz böyle durumlarda başka ülkelere olan bağımlılığımızı maksimum düzeyde azaltmaya çalışmak olmalıdır’

Açıklamalarının devamında Paşinyan, Azerbaycan’ı bölgeyi birbirine bağlayan tek güzergah olan Laçin Koridorunu kapatarak “insani kriz” yaratmakla suçlayarak, ‘Temas hattındaki ihlaller ve Dağlık Karabağ topraklarına yapılan işgal nedeniyle güvenlik durumu keskin bir şekilde değişti’ ifadelerini kullandı.

‘KOMŞULARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZİ DÜZELTECEĞİZ’

Paşinyan Politico’ya verdiği röportajın son kısmında Azerbaycan’la onlarca yıldır süren çatışmaların ardından bir barış anlaşması sağlanması amacıyla ABD, AB ve Rusya’nın aracılık ettiği görüşmelere desteğini yineledi ve sözlerini şöyle noktaladı:

Milliyet Gazetesi