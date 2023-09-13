Reklamda İsa Mesih Heykeline Yer Ver meyen Marka Özür Diledi

Otomobil reklamında arka plandaki İsa Mesih heykelini kaldıran Porsche, özür diledi.

Klasik 911 modelinin 60. yıldönümünü kutlayan bir reklam filmi, Kral İsa heykelinin bulunduğu Portekiz’in Lizbon kentinde çekildi. Reklamda kırmızı bir 911, Tejo Nehri kıyısında hız yapıyor. Tepkilere neden olan reklam filminde heykelin sadece kaidesi arka planda görülüyor.

Sosyal medyada heykelin neden reklamda yer almadığına dair tartışmalar başladı. ‘‘İsa Mesih’in heykelini reklamdan neden kaldırdınız?’’ sorusunu yönelten sosyal medya kullanıcıları, Porsche’yi Hristiyan karşıtı olmakla suçladı. X kullanıcılarından biri, ‘‘Görünüşe göre Porsche, Hristiyanların arabalarını satın almasını istemiyor’’ dedi. Başka bir kullanıcı, ‘‘Porsche 60. yılını kutladığı videoda İsa’ya yer vermiyorsa, bizler de hayatımızda onlara yer vermemeliyiz. Görünüşe göre Porsche Hristiyanları önemsemiyor’’ dedi.

Bir başka kullanıcı ise, ‘‘Hristiyan değerleriyle Avrupa’da doğan bir şirketin geçmişine sahip çıkmaması öz farkındalık eksikliğidir. Bir ateist olarak bunu endişe verici buluyorum’’ dedi.

Heykelin videodan neden çıkarıldığına dair herhangi bir açıklama yapmayan Porsche, özür diledi. Yapılan açıklamada, ‘‘Bu bir hataydı ve neden olduğumuz kırgınlık için özür dileriz. Videoyla ilgili yorumlarınız için teşekkür ederiz’’ ifadeleri yer aldı. (CT)