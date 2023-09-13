Paşinyan: Parlamentonun Roma Tüzüğü’nü onaylayacağına inanıyorum

Roma Tüzüğü, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları dahil olmak üzere uluslararası suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran anlaşma. Ermenistan 1999 yılında Roma Tüzüğü’nü imzaladı ancak onaylamadı.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi ilk olarak tüzüğün ülkenin 1995 anayasasına uymadığını tespit etti ve ardından Mart 2023’te tüzüğün yeni değiştirilen anayasaya uygun olduğuna karar verdi.

Ermenistan Adalet Bakanı Grigor Minasyan, Roma Tüzüğü’nü imzalamamış veya onaylamamış bir ülke olan Azerbaycan’ın askeri saldırısı nedeniyle Roma Tüzüğü’nün onaylanmasının gerekli olduğunu söyledi.

Rusya ise, Ermenistan’ı tüzüğü onaylamaması konusunda uyardı ve geçen hafta Ermenistan’a nota verdi. UCM’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı bir tutuklama emri var ve tüzük onaylanırsa Putin Ermenistan’a girdiğinde tutuklanabilir.

Ermenistan hükümeti ise, Azerbaycan’ı “savaş suçları” olarak gördüğü olaylardan ve Ermenistan’a yönelik saldırılardan sorumlu tutmak için UCM yetkisini kabul etmek gerektiğini savunuyor.

Paşinyan’ın Sivil Sözleşme grubu mecliste sandalyelerin çoğunluğunu elinde tutuyor ve tüzüğü tek başına onaylayabiliyor.

Rusya’dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise bugün (13 Eylül) yaptığı açıklamada “Biz bu tür adımları dostane olmayan olarak değerlendiriyoruz, bunu defalarca söyledik. Meslektaşlarımız, ortaklarımız, dostlarımız ikili kanallar aracılığıyla konuşuyordu ama bir noktada kamuoyu önünde konuşmaya başladık, çünkü giderek daha fazla soru ortaya çıkıyor” dedi.

Zakharova, Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vagharshak Harutiunyan’ın geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını, burada kendisine Erivan’ın Roma Tüzüğü’nün onaylanması sürecinin başlatılması da dahil olmak üzere düşmanca eylemleriyle ilgili olarak sert bir sunum yapıldığını hatırlattı

(Ajanslar, hetq.am, TASS)

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