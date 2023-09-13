Paşinyan: Artık bizi koruması için Rusya’ya bel bağlayamayız

Paşinyan, Politico’ya verdiği röportajda, Karabağ’daki Rus barış gücü askerlerinin görevlerinde başarısız olduğunu söyledi.

AA’nın aktardığına göre Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’nın kabiliyetlerinin değiştiğini ifade eden Paşinyan, Moskova yönetiminin Azerbaycan’ı ve yakın müttefiki Türkiye’yi kendisine yabancılaştırmaktan çekindiğini savundu: “Bu durumda stratejimiz, başkalarına bağımlılığımızı azami ölçüde azaltmaya çalışmak olmalıdır. Bağımsız bir ülkeye, egemen bir ülkeye sahip olmak istiyoruz ancak Batı ile Doğu, Kuzey ile Güney arasındaki çatışmaların merkezine düşmekten kaçınmanın yollarını bulmalıyız. Ermenistan’ın bir ‘vekil’ haline gelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Buna izin verilemez.”

‘BÜYÜK KORUYUCU’ SÜRDÜRÜLEMEZ

Çatışmalar her alevlendiğinde “büyük koruyucuya”, Ermenistan örneğinde Rusya’ya başvurmanın sürdürülemez olduğunu kaydeden Paşinyan, “Bizi koruması için artık Rusya’ya bel bağlayamayız.” diye konuştu.

“Rus barış gücü askerleri Karabağ’da bulunmasaydı bugün durumun daha iyi olacağı” değerlendirmesini yapamayacağının altını çizen Ermenistan Başbakanı, “Eğer kalıcı ve ebedi bir devlete sahip olmak istiyorsak, öncelikle komşularımızla ilişkilerimizi düzeltmek için çok ciddi adımlar atmalı ve çok ciddi çabalar sarf etmeliyiz.” ifadesini de kullandı. (HABER MERKEZİ)

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