İsrail’de iki Hristiyan kadın saldırıya uğradı

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Kudüs’teki iki Hıristiyan kadının İsrailli çocuk ve yetişkinlerden oluşan bir grup tarafından saldırıya uğradığını gösterdi

Middle East Monitor’de yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada çok paylaşılanlar arasına girdi.

Görüntülerdeki iki kadının, misyoner oldukları ve İsa hakkında konuştukları iddia edildi. Kadınlar, fanatik dinciler ve çocukları tarafından aşağılandı.

https://www.odatv4.com/dunya/israilde-iki-hristiyan-kadin-saldiriya-ugradi-120001123