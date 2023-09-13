Estonya Başbakanı Kallas’tan I. Bartholomeos’un ziyaretinde ‘Konstantinopolis’ skandalı

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos’un ülkesini ziyaretinde büyük bir skandala imza attı. Başpsikoposu karşıladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Kallas, I. Bartholomeos için “Kostantinopolis Başpsikoposu” ifadesini kullandı.

https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/estonya-basbakani-kallastan-i-bartholomeosun-ziyaretinde-konstantinopolis-skandali-4559777