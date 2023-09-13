Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Karabağ için iki Kızılhaç konvoyuna yeşil ışık yaktık

Artı Gerçek – Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, bugün yaptığı açıklamada Azerbaycan’ın abluka altındaki ayrılıkçı Dağlık Karabağ bölgesine “saatler içinde” yola çıkabilecek iki Kızılhaç insani yardım konvoyuna yeşil ışık yaktığını söyledi. Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuşan Bayramov, Azerbaycan’ın insani yardım konvoylarının “düzenli olarak” gerçekleştirilmesine hazır olduğunu söyledi.

Uluslararası toplum Azerbaycan toprağı saydığı ancak nüfusunun çoğunu Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ bölgesi Aralık 2022’den bu yana Bakü’nün etkin ablukası altında bulunuyor ve bölgede ciddi bir yakıt ve gıda sıkıntısı yaşanıyor. Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçın Koridoru henüz tam olarak açılmamış olsa da, iki taraf cumartesi günü karayolu iletişiminin önündeki engelleri kaldırma konusunda anlaşmıştı.

RUS YARDIM TIRI AZERBAYCAN ÜZERİNDEN KARABAĞ’A GİRMİŞTİ

Dün ise bir Rus Kızılhaç kamyonu Azerbaycan’ın kontrolündeki topraklardan Dağlık Karabağ bölgesine girmişti. Ayrılıkçı enklav 35 yıl sonra ilk kez bu rotadan bir girişe izin vermişti. Kamyonun gelişi, 1988’den beri kapalı olan Azerbaycan topraklarına ulaşım bağlantısını yeniden açarak Bakü’nün önemli bir talebini yerine getirmiş olmuştu.

Ermensitan merkezli Amenpress haberinde “Ağdam-Askeran yolunu kapatan Dağlık Karabağ vatandaşları, Rusya’nın Laçın Koridoru’nun açılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla Rus yardımının Dağlık Karabağ’a girmesine izin verdi” ifadelerini kullanmıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade Rus Kızılhaçı’nın Azerbaycan Kızılayı ile koordineli şekilde Karabağ’daki Ermeni nüfusu için gönderdiği yardım tırının Ağdam yoluyla Hankendi’ne ulaştığını söyleyerek , “Tırın Azerbaycan ile koordineli bir şekilde Ağdam-Hankendi yolu üzerinden geçmesini olumlu bir adım ve bu yolun açılması yönünde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası arenada Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınmasına rağmen Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Bakü’nün kontrolünden çıkan Dağlık Karabağ, Laçın Koridoru sayesinde on yıllar boyunca Ermenistan’ın doğrudan desteğiyle ayakta kalmıştı. Ancak 2020’deki ikinci savaşta Azerbaycan dağlık bölge ve çevresindeki toprakları yeniden ele geçirdi ve Ermenistan koridorun kontrolünü kaybederek Aralık ayında kapatılana kadar yolu Rus barış gücü askerlerine bıraktı.

Azerbaycan, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan’dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor. Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor. Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ’daki Ermeni nüfusun “insani krizle yüz yüze kaldığını” vurgulayan Ermenistan’ın gönderdiği tırlar ise yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor. Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi ise Karabağ’daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor. (DIŞ HABERLER)

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