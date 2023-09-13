Avrupalı hahamlardan Ermenistan liderine tepki

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Hahamlar ayrıca Ermenistan’ın “dünyadaki tek Yahudi ülkesinin yok edilmesi için sürekli olarak açık ve aleni çağrılarda bulunan bir ülke olan” İran ile yakın ilişkilerinden duydukları endişeyi de dile getirdiler.

Başbakan Nikol Pashinyan ve Cumhurbaşkanı Vahagn Garniki Khachaturyan’a hitaben yazılan mektupta hahamlar, “‘getto’, ‘soykırım’, ‘Holokost’ ve diğerleri gibi ifadeler (…) her türlü siyasi anlaşmazlıkta kullanılan jargonun bir parçası olmak için uygun değildir” dedi.

Mektup, Ermeni liderlerin Azerbaycan ile ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesi konusunda verdikleri son röportaj ve açıklamaların ardından geldi. Başbakan Paşinyan’ın Agence France Presse’e verdiği son röportajda Ermeni lider, Holokost ve Nazilerin Avrupa’da Yahudiler için oluşturduğu gettolar ile Azerbaycan’ın şu anda ihtilaflı bölgede yaptıkları arasında karşılaştırmalar yaptı.

https://www.aksam.com.tr/dunya/avrupali-hahamlardan-ermenistan-liderine-tepki/haber-1399588