AB’den Ermenistan’da yeni gözlem ofisi

AB gözlem misyonu Ermenistan’da İcevan’da yeni bir operasyonel ofis açtı

Avrupa Birliği gözlem misyonunun Ermenistan’daki operasyon ofisi Tavuş bölgesinin İcevan şehrinde açıldı.

Ofisin açılış törenine AB’nin yeni atanan Ermenistan Büyükelçisi Vasilis Maragos, AB’nin Ermenistan gözlem misyonu başkanı Markus Ritter, Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Hraçya Sargsyan, Tavuş bölgesi valisi Hayk Ğalumyan katıldı.

Böylece, AB gözlem misyonunun Ermenistan’daki beşinci operasyonel ofisi açıldı.

AB misyonu şu ana kadar Geğarkunik bölgesinin Martuni şehrinde, Vayots Dzor bölgesinin Jermuk şehrinde, Sünik bölgesinin Goris ve Kapan şehirlerinde ofisler açtı.

Agos