Samandağ’da Çocukların Kiliseye İlgisi ve Sevgisi

Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi, çocukların ve gençlerin kiliseye olan ilgisi ve sevgisi daha da artsın diye etkinliklerine aralıksız devam ediyor. İlk ve ortaokul çocukları için yapılan etkinlikler, çocukların neşeli dakikalar geçirmesine vesile olurken, lise ve üniversiteli gençler de dini sohbetler içi bir araya geliyor.

Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Yöneticileri ile Kilise Pederleri, Samandağlı çocukların ve gençlerin kiliseye olan ilgisi ve sevgisini daha da arttırmak adına büyük çaba harcıyorlar. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde ilk ve ortaokul çocukları için oldukça eğlenceli bir gün tertip edildi.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, kilise pederlerinden Trifon Yumurta tarafından Türkçe olarak gerçekleştirilen Kutsal Ayin ile başladı. Daha sonra hep birlikte kahvaltı yapan çocuklar, kahvaltının ardından çeşitli etkinlikler, oyunlar ve yarışmalarda boy gösterdi.

Öğle yemeğinde ise döner partisi yapılırken, afiyetle yenen yemeğin hemen akabinde bu kez kilise pederlerinden Dimyan Yakupoğlu ile dini söyleşi gerçekleştirildi. Bu güzel etkinlik, son olarak dondurma ikramı ile son buldu.

Emeği Geçenlere Teşekkür Unutulmadı

Kilise yönetimi ve Pederler, bu güzel etkiliğin gerçekleşmesinde emeği geçenleri de unutmadı. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde; “Organizede emeği geçen Carmen Yakupoğlu ve cemaatimizin emektar bayanlarına, kilisemizin zangocu Sami Şengül’e, Dönerci Habip Şengül’e, kilisemiz servisi ile ulaşımı sağlayan İlyas Işıldar’a ve etkinliğe sponsor olan hayırsever nenemiz ile emeği geçen tüm herkese canı gönülden teşekkür ederiz” denildi.

Öte yandan, Samandağ’da ilk ve ortaokul çocuklarının yanı sıra lise ve üniversiteli gençler de unutulmadı. Liseye giden ve Üniversite okuyan gençler ile dini sohbetler gerçekleştirildi. Gençlere İncil’den bölümlerle örneklendirerek dini sohbet eden Kilise Pederi Dimyan Yakupoğlu, Rab’bin bereketinin her zaman için kilisemizin ve cemaat mensubu gençlerimizin üzerinde olması temennisinde bulundu. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/samandagda-cocuklarin-kiliseye-ilgisi-ve-sevgisi/