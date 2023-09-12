Kilise kültür mirası ya Hoca Hasan Medresesi?

188 yıllık Aziz Eusthatios Rum Kilisesi restorasyon çalışmalarının ardından İncesu Kent Müzesi olarak hizmet vermeye hazırlanırken Kayseri’nin merkezindeki Hoca Hasan Medresesi yok olmaya yüz tutmuş bir vaziyette. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Esra Boyraz

Geçtiğimiz aylarda defalarca gündeme getirdiğimiz 1193 yılında Kayseri’nin merkezinde yapılan ve Anadolu’nun ilk üniversitesi olma unvanını taşıyan Hoca Hasan Medresesi için herhangi bir çalışma yapılmaması kültür mirası olan bu yapının günden güne yok olmasına sebep oluyor.

Diğer yandan ise İncesu ilçesindeki 18 ay önce Aziz Eusthatios Rum Kilisesi’nde başlayan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının sona yaklaşması ve İncesu Kent Müzesi olarak hizmet vermeye hazırlanırken iki tarihi yapının da kültürel bir miras olması ama Hoca Hasan Medresesinin göz göre göre yok olması da tartışmaları beraberinde getirdi.

Haber merkezimizin Kocasinan Belediyesi ile yaptığı görüşmede Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Medresenin bulunduğu arazi şahsa ait olduğundan dolayı bu bölgeye müdahale edilemedi, 5 sene evvel kamulaştırma çalışması yaptık fakat arazi sahibi değerinden fazla para istedi bundan dolayı herhangi bir restorasyon çalışması yapılamadı.” belirtilmişti.

‘Kocasinan Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ bu bölgeyi koruma ve restore etme anlamında bir adım atmıyor olması ise Anadolu’daki Türk mührü her geçen gün biraz daha kaybolmasına sebep oluyor.

https://www.kayseriolay.com/kilise-kultur-mirasi-ya-hoca-hasan-medresesi/107791/