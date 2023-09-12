Ermenistan-ABD ortak tatbikatı başladı

Eğitim, Ermenistanr askerlerinin uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları kapsamında gerçekleştiriliyor. Tatbikat 11 Eylül’de Ermenistan Savunma Bakanlığı barışı koruma tugayının “Zar” eğitim merkezinde başladı.

“Eagle-Partner-2023″ isimli askeri tatbikatın açılış törenine Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Korgeneral Edvard Asryan katıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasında tatbikatla, uluslararası barış misyonlarına katılan Ermeni birliklerinin uyumlu işlerlik seviyesinin artırılmasının ve NATO’nun üye olmayan partner ülkeler için oluşturduğu Barış İçin Ortaklık Programı çerçevesinde Operasyonel Kabiliyet Konseptinde planlanan değişikliklere hazırlığının hedeflendiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, Uluslararası barış gücü operasyonlarına hazırlık çerçevesinde Ermeni birliklerin, partner ülkelerle benzer ortak tatbikat ve eğitimlere sıklıkla katıldığını da belirtti.

Agos