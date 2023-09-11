Ermenistan – Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri‘nde heyecan sürüyor. Ermenistan sahasında Hırvatistan‘ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Ermenistan – Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Ermenistan – Hırvatistan maçı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü, TSİ 19.00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus’tan canlı yayınlayacak.

ERMENİSTAN – HIRVATİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Ermenistan

Cancarevic; Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan; Iwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Tiknizyan; Ranos

Hırvatistan

Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kramaric, Ivanusec, Perisic; Petkovic

https://www.fotomac.com.tr/futbol/2023/09/11/ermenistan-hirvatistan-maci-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-euro-2024-avrupa-futbol-sampiyonasi-elemeleri