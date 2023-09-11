Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilerek, ”Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:

https://www.gazeteilksayfa.com/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-ile-gorustu-205100h.htm