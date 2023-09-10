Erdoğan: Paşinyan ile telefon görüşmesi yapacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesinden sonra basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bölgesel sorunları görüşmek için telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

“Yarın (11 Eylül) büyük ihtimalle Sayın Paşinyan’la görüşmem olacak. Bölgeyi (Karabağ) sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. Karabağ’da şu anda atılan bu adımlar, doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim AB üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor.”

Öte yandan AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Laçin koridorunun artık yeniden açılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Borrell, “Ağdam gibi diğer yollar çözümün parçası olarak açılabilir ancak alternatif olamaz” dedi.

Borrell Karabağ Ermenilerinin karşı karşıya olduğu insani duruma ilişkin endişelerini yineledi.

Agos