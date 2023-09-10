Akhtamar’da 11’inci ayin yapıldı

Yılda bir kez ayin izni verilen Surp Haç Kilisesi’nde ayin yapıldı. Birçok kişi ayin için Akhtamar Adası’na geldi.

Kadir Cesur

VAN – Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yılda bir kez ayin izni verdiği Van Gölü’ndeki Akhtamar Adası’nda bulunan Surp Haç Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Bu yıl 11’incisi yapılan ayine katılmak üzere kente gelen din insanlarıyla ziyaretçiler, Gevaş İskelesi’nden teknelerle adaya götürüldü.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan ve Rahip Hovagim Seropyan, bir süre ziyaretçilerle sohbet etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Seropyan, ayini yönetti. Maşalyan’ın başkanlık yaptığı ayini, birçok kişi izledi. Ayinde toplumsal barış mesajı verildi.

Ayine ayrıca, Kıdemli Peder Dırtat Uzunyan ve Ermeni Patriği’ne ait Armaş Kilise Korosu, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer katıldı.

KATILIM DÜŞÜKTÜ

Akhtamar ayinine bu yıl katılım, önceki yıla göre düşük oldu. Ermeni cemaati katılımın düşük olmasını ekonomik sebeplere, uçak seferlerinin yetersizliğine ve güvenlik endişelerine bağladı.

Adada önceki yıllara göre çok sayıda polis, UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri bulundurulurken, ayrıca Van Gölü’nde sahil güvenlik ekipleri ve polis helikopteri görev aldı.

Gevaş ilçesinde Van Gölü açıklarında bulunan Surp Haç Kilisesi, Ermeniler için büyük önem taşıyor. Vaspurakan Kralı 1’inci Gagik tarafından 915- 921 yılları arasında yaptırılan ve 2005’te restorasyonuna başlanılan kilise, 2007’de anıt müze olarak açıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi kilisede ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010’da yapıldı. Yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 2015 yılında ‘güvenlik’ gerekçesiyle ayinlere 3 yıl ara verilmişti. Korona virüsü pandemisi döneminde sınırlı katılımın olduğu ayinlere, geçtiğimiz yıl katılım sınırlandırılması getirilmemişti. Akhtamar’da ayinin yılda bir gün yapılıyor olmasını Ermeniler ve Hıristiyan din insanları yetersiz buluyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/akhtamarda-11inci-ayin-yapildi-haber-1636939