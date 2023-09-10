Akhtamar’da 11. ayin

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Surp Haç Yortusu öncesinde Van’ın Akhtamar adasındaki Surp Haç Kilisesi’nde düzenlenen ayine riyaset etti.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul’dan birlikte geldiği ruhanilerle ayin öncesinde bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.

Ayin için Van’ın yanısıra İstanbul’dan ve çevre illerden gelen ziyaretçiler kilise sıralarını doldurdu.

Ayini Rahip Hovagim Seropyan sundu. Ayinde Kıdemli Peder Kevork Çınaryan, Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan ve Patrik Maşalyan’ın yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundu.

Ayinin ardından açıklamalarda bulunan Patrik Maşalyan, huzur ve esenlik içinde bir ayin gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Maşalyan şöyle konuştu:

“Türkiye’de inanç ve ibadet özgürlüğünün en güzel göstergelerinden birisi. Adımımızı attığımızdan itibaren en güzel misafirperverlikle karşılandık. Devlet yetkilileri, bütün önlemleri aldılar ve huzur içinde bir tören gerçekleştirdik. Adaya her geldiğimizde ada biraz daha şenleniyor. Biraz daha yeni yapılar yapılıyor. Nasıl ki Van Gölü Van ilinin mavi gözüyse, bu ada da gözbebeğidir. Onun için gözbebeği gibi korunmalıdır. Valimizin dediğine göre Van 1 milyondan fazla turist aldı ve onların en azından yüzde 90’ı bu adayı ve bu kiliseyi ziyaret etti. Zaten bu kilise çoktan bir markaya dönüştü. Öyle ki bu güzel günler için tanrıya şükrediyoruz”

Ermeni tarihi ve kültürü açısından tarihsel öneme sahip Akhtamar’daki Surp Haç Kilisesi’nin 1951’de hükümet emriyle yıkılmasına karar verilmişti. 25 Haziran 1951’de başlatılan yıkım çalışması, o dönemde genç bir gazeteci olan yazar Yaşar Kemal’in çabalarıyla durduruldu.

Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde kilisede 2005’te restorasyon çalışması başlatıldı. Kilise 2007’de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Ermenistan Kültür Bakanı Yardımcısı Gagik Gürciyan ile 30 ülkenin büyükelçisi ve Ermeni toplumu temsilcilerinin katılımıyla açıldı.

Surp Haç Kilisesi’nde 95 yıl sonra ilk ayin 19 Eylül 2010’da yapıldı. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce kişi ayin için Van’a geldi. Ayini dönemin Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Vekili Aram Ateşyan yönetti.

Akhtamar’da her yıl eylül ayının ikinci haftasında düzenlenen ayin 2015’te ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptal edilirken, pandemi döneminde de sınırlı sayıda kişinin katılımıyla yapıldı.

Orta Çağ Ermeni mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Surp Haç Kilisesi, 13 Nisan 2015’te UNESCO tarafından Dünya Geçici Miras Listesi’ne alındı.

Agos