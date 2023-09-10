Akdamar Kilisesi’ndeki 11. ayin başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan kilisede bu yıl 11.’si yapılan ayin başladı.

Ayine katılmak üzere kente gelen din adamlarıyla ziyaretçiler, Gevaş İskelesi’nden teknelerle adaya götürüldü.

Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan ve Rahip Hovagim Seropyan, bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 11.'si yapılan ayin başladı https://t.co/nriO4EkYgY pic.twitter.com/mt6Zm0xyfL — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 10, 2023

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Seropyan, ayini yönetti.

Maşalyan’ın başkanlık yaptığı ayini, birçok kişi izledi.

AA