Akdamar Kilisesi’nde 11’inci ayin! Yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan, 1100 yıllık Akdamar Kilisesi’nde 11’inci ayin yapıldı. Yılda bir kez yapılan ayine yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.

Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007 yılında uluslararası törenle ‘Anıt Müze’ olarak açıldı. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010’da, 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014’te yapılan, sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl sonra 2017’de 6’ncı ayin gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 11’inci ayine ev sahipliği yaptı. Ayinin yapılacağı adada günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve eksikler tamamlandı. Her yıl eylül ayının ikinci pazar günü yapılan ayin için yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi, saat 08.00’den itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi’ne gelmeye başladı.

TEKNELERLE ULAŞIM SAĞLANDI

Ayin için güvenlik önlemleri alınırken, adaya gitmek isteyenler, Akdamar İskelesi’nde oluşturulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle ulaşım sağladı. Saat 10.30 da başlayan ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaparken, ayini Rahip Hovagim Seropyan yönetti. Koro şefliğini ise Edvin Galipoğlu yaptı.

Milliyet Gazetesi